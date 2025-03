Äußert sich Lindsay Lohan hier zum Haftbefehl ihres Vaters?

Lindsay Lohan (38) hat sich mit einer aufmunternden Nachricht auf Instagram an ihre fast 16 Millionen Follower gewandt – und das nur kurz nach den Schlagzeilen um ihren Vater. In ihrem Post schrieb die Schauspielerin unter anderem: "Egal, welche Herausforderungen dir begegnet sind, du stehst noch hier, stärker als zu Beginn der Woche." Die Botschaft folgt auf Berichte über die jüngsten rechtlichen Schwierigkeiten ihres Papas Michael Lohan (64), gegen den ein Haftbefehl in Florida ausgestellt wurde.

Ob die "Freaky Friday"-Darstellerin mit ihren Worten etwa auf ihren Papa anspielt? Darüber lässt Lindsay Raum für Spekulationen. "Am Ende der Woche heißt es, hol einmal tief Luft und erinnere dich daran – du hast es geschafft!", lautet es ferner in ihrer Story und sie schließt ihren Social-Media-Beitrag folgendermaßen ab: "Geht mit Dankbarkeit im Herzen ins Wochenende, mit Glück und Freude sowie einem Selbstvertrauen, das eure Leidenschaft in Brand setzt. Das Beste kommt noch!"

Michael Lohan war laut TMZ bereits am 21. Februar in Texas verhaftet worden, nachdem seine von ihm getrennt lebende Ehefrau Kate Major ihn der Gewalt beschuldigt hatte. Die Vorwürfe führten zu einer Anzeige wegen andauernder familiärer Gewalt. Infolgedessen wurde ein Haftbefehl in Florida erlassen, da der Vorfall Michael als Verstoß gegen seine Bewährungsauflagen angelastet wird. Zuvor war er im Jahr 2022 wegen illegaler Patientenvermittlung verurteilt worden. Michael bestreitet die aktuellen Anschuldigungen jedoch und behauptet, Kate habe ihn absichtlich provoziert, um eine Verhaftung zu erzwingen.

Anzeige Anzeige

Instagram / michaellohan Lindsay und Michael Lohan

Anzeige Anzeige

Getty Images Michael Lohan, Vater von Lindsay Lohan

Anzeige Anzeige