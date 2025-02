Lindsay Lohans Vater wurde wegen Körperverletzung verhaftet

Michael Lohan (64), der Vater der Schauspielerin Lindsay Lohan (38), wurde am vergangenen Samstag in Harris County, Texas, wegen einer schweren Körperverletzung verhaftet. Das berichtet nun unter anderem TMZ. Laut Berichten der Behörden hatte seine Noch-Ehefrau Kate Major Lohan bei einem Arztbesuch die Polizei kontaktiert. Sie gab an, dass Michael sie wenige Tage zuvor in ihrem gemeinsamen Zuhause aus einem Stuhl geworfen habe, was zu Schmerzen und Verletzungen führte. Eine Polizistin habe sichtbare Blutergüsse an ihrem Körper feststellen können. Michael wurde daraufhin in seinem Haus festgenommen.

Die turbulente Beziehung zwischen Michael und Kate ist nicht neu. Das Paar heiratete 2014 und hat zwei gemeinsame Söhne: Landon und Logan. In der Vergangenheit gab es jedoch immer wieder Spannungen. 2018 wollten beide ihre Ehe auflösen, gaben diesen Plan im darauffolgenden Jahr jedoch wieder auf. Kate rief jetzt in einem Statement gegenüber Fox News zu mehr Privatsphäre auf und betonte, dass es ihr vor allem um den Schutz der Kinder gehe: "Ich bete für Ruhe und dafür, dass endlich Gerechtigkeit herrscht." Michael hingegen hat sich bisher nicht offiziell zu den Vorwürfen geäußert.

Die Auseinandersetzungen zwischen ihnen führten in der Vergangenheit mehrmals zu rechtlichen Konsequenzen für beide Seiten. Berichte über Gewalt und gegenseitige Vorwürfe sorgten immer wieder für Schlagzeilen – unter anderem auch 2020, als Michael beschuldigt wurde, Kate gewürgt zu haben. Auch Kate Major selbst geriet mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt, unter anderem wegen Fahrerflucht unter Alkoholeinfluss. Aktuell bleibt unklar, wie dieser erneute Vorfall das Verhältnis innerhalb der Familie beeinflussen könnte.

Getty Images Michael Lohan in Los Angeles

Getty Images Kate Major im Jahr 2010