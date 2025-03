Verstoß gegen Bewährungsauflagen: Michael Lohan verhaftet

Michael Lohan (64), der Vater der Schauspielerin Lindsay Lohan (38), wurde am Sonntag, dem 16. März, in Palm Beach, Florida, wegen Verletzung seiner Bewährungsauflagen festgenommen. Die Verhaftung erfolgte um 17:18 Uhr, wie aus Dokumenten hervorgeht, die Fox News vorliegen. Nur wenige Wochen zuvor war Michael Lohan bereits in Texas wegen eines schweren Angriffs auf seine getrennt lebende Frau Kate Major angeklagt worden. Im Februar hatte sie ihn beschuldigt, sie in ihrer gemeinsamen Wohnung körperlich attackiert zu haben, was zu sichtbaren Verletzungen geführt habe.

Lohan und Kate sind seit 2014 verheiratet und haben zwei gemeinsame Söhne, Landon und Logan. Laut Gerichtsunterlagen wurde Michael im Februar wegen "fortgesetzter Gewalt gegen die Familie" angeklagt – eine schwere Straftat. Trotz der Anschuldigungen verteidigte ein Sprecher den 64-Jährigen damals als engagierten Familienvater und langjährigen Unterstützer von Kates Bemühungen um ihre eigene Nüchternheit. Michaels rechtliche Probleme hören jedoch hier nicht auf: Bereits 2021 geriet er wegen eines Patient-Brokerage-Skandals in den Fokus, bei dem er Bestechungsgelder für die Vermittlung von Suchtpatienten an Kliniken angenommen haben soll. Auch Vorwürfe wegen Körperverletzung und Belästigung sorgten bereits 2020 für eine zweijährige Bewährungsstrafe.

Lindsay, die als Kinderstar mit Hits wie "Ein Zwilling kommt selten allein" bekannt wurde, hat ein kompliziertes Verhältnis zu ihrem Vater. Die Familie war über die Jahre immer wieder wegen privater und persönlicher Konflikte in den Schlagzeilen. In Interviews gab Lindsay an, dass ihre Beziehung zu Michael oft von Höhen und Tiefen geprägt war. Trotz allem scheint die Schauspielerin, die selbst mit ihrem Image- und Alkoholproblemen zu kämpfen hatte, den öffentlichen Fokus heutzutage auf ihr Familienleben und ihre Karriere abseits der Dramen zu lenken – ein Weg, der ihr sichtlich gut tut.

Instagram / michaellohan Lindsay und Michael Lohan

Getty Images Michael Lohan, Vater von Lindsay Lohan