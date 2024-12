Vater behauptet: Lindsay Lohan hatte keine Schönheits-OPs

Lindsay Lohan (38) hat in letzter Zeit viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen, und das nicht nur wegen ihrer neuen Rolle im Netflix-Film "Our Little Secret". Bei Auftritten in verschiedenen Talkshows wie "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" sah sie umwerfend aus, was in den sozialen Medien Spekulationen über mögliche kosmetische Eingriffe anheizte. Jetzt stellte ihr Vater, Michael Lohan (64), in einem Interview mit Page Six klar: "Lindsay hat nie eine Schönheitsoperation gehabt." Ein kleiner Nachsatz folgte aber prompt: Seine Tochter habe Botox zur Faltenreduktion und Filler für mehr Volumen verwendet, was für ihn offenbar in die Kategorie normaler kosmetischer Behandlungen fällt.

Kürzlich erklärte bereits ein Insider gegenüber People, dass die Veränderungen an Lindsays Aussehen eher auf ihren gesunden Lebensstil zurückzuführen seien als auf medizinische Eingriffe. Sie nehme keine Drogen, ernähre sich gut und liebe es, regelmäßig Detox-Kuren zu machen. Fitnesstraining und Pilates würden ebenso zu ihrem Alltag gehören, was ihren körperlichen Zustand sichtbar verbessert habe. Diese Disziplin, aber auch regelmäßige Gesichtsbehandlungen und andere, nicht näher definierte Schönheitsprozeduren, würden sich nun in ihrem frischen Aussehen widerspiegeln, berichtete die Quelle weiter.

Nach einer schwierigen Zeit, geprägt von rechtlichen und persönlichen Herausforderungen, hat sich Lindsay bewusst für ein ruhigeres Leben entschieden. Seit ihrem Umzug nach Dubai 2014 hat sie ein stabiles Familienleben mit ihrem Ehemann Bader Shammas und ihrem Sohn Luai aufgebaut. Gegenüber People betonte sie jüngst, wie sehr sie es genieße, sich Zeit für alltägliche Momente nehmen zu können, wie ein Frühstück mit der Familie oder einen gemeinsamen Besuch im Park.

Instagram / michaellohan Lindsay und Michael Lohan

Getty Images Lindsay Lohan und Ehemann Bader Shammas im März 2024 auf der Vanity Fair Oscar Party.

