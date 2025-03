Lindsay Lohans Vater Michael ist wieder im Visier der Justiz

Michael Lohan (64), der Vater von Schauspielerin Lindsay Lohan (38), steht erneut im Fokus der Justiz. Ein aktiver Haftbefehl wurde nun laut TMZ gegen den Schauspieler in Florida ausgestellt, nachdem er angeblich gegen die Auflagen seiner Bewährung verstoßen hatte. Dies geschah infolge seiner Verhaftung am 21. Februar in Texas, bei der ihm vorgeworfen wird, seine von ihm getrennt lebende Ehefrau Kate Major angegriffen zu haben. Das geht aus Gerichtsunterlagen hervor, die das Branchenblatt am Donnerstag einsehen konnte. Die Polizei in Texas entdeckte bei Kate deutliche Verletzungsspuren, die sie auf einen Angriff seitens Michael zurückführte. Nun soll Michael, der sich noch in Texas befindet, nach Florida ausgeliefert werden.

Dem Haftbefehl gehen frühere Verurteilungen in Florida aus dem Jahr 2022 voraus. Michael hatte damals gestanden, gegen eine Provision Patienten an eine Reha-Einrichtung vermittelt zu haben – ein Vorgang, der als "Patientenvermittlung" bekannt ist und strafrechtlich verfolgt wird. Für dieses Vergehen war er zu vier Jahren Bewährung verurteilt worden. Der Vorfall in Texas, bei dem es um "andauernde Gewalt in der Familie" geht, wird nun als Bruch dieser Bewährungsauflagen bewertet. Michael bestreitet die Vorwürfe und behauptet, Kate habe ihn absichtlich und wiederholt provoziert, um ihn in Schwierigkeiten zu bringen. "Kate hat mir damit schon lange gedroht. Sie hat diese falschen Anschuldigungen hier in Texas benutzt", erklärte er gegenüber Daily Mail. Er habe das Gefühl, Kate habe ihm eine Falle gestellt, "damit er verhaftet wird", da sie ihn vor seiner Verhaftung "körperlich und verbal misshandelt" habe.

"Girls Club"-Star Lindsay Lohan, die mit ihrem Mann Bader Shammas und dem gemeinsamen Sohn mittlerweile in Dubai ein ruhigeres Leben führt, hat sich bisher nicht öffentlich zu den neuen Anschuldigungen um ihren Vater geäußert. Die Schauspielerin hatte in der Vergangenheit wiederholt über die komplexen Verhältnisse in ihrer Familie gesprochen, die ihre Kindheit stark geprägt haben. Während der Ehe von Michael und Dina Lohan (62), aus der vier Kinder hervorgingen, war das Verhältnis geprägt von Spannungen und einer On-off-Beziehung, die auch medial intensiv begleitet wurde. In einem früheren Interview verteidigte Lindsay ihre Eltern dennoch: "Am Ende des Tages sind sie einfach nur Eltern." Die Beziehung zu Michael war insbesondere im Erwachsenenalter von Aufs und Abs geprägt.

Getty Images Michael Lohan, 2011

Jamie McCarthy/Getty Images for Christian Siriano, Astrid Stawiarz/Getty Images for Vivienne Hu, Ast Collage: Lindsay Lohan, Dina Lohan und Michael Lohan

