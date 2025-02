K-Pop-Star Rosé knackt mit "APT" eine Milliarde Aufrufe

Rosé (27) hat Grund zu feiern: Die K-Pop-Künstlerin veröffentlichte gemeinsam mit Bruno Mars (39) im Oktober 2024 das Musikvideo zu ihrem Song "APT" auf YouTube. Nur drei Monate später wurde der Clip über eine Milliarde Mal angeschaut. Außerdem hält er seit mehreren Wochen den ersten Platz im Ranking der beliebtesten Musikvideos auf der Plattform. Die Fans der Blackpink-Bekanntheit freuen sich nun mit ihrem Idol über diese Errungenschaften. "Eine Milliarde in drei Monaten ist wirklich verrückt. Rosé hat sich das und noch so viel mehr verdient", schwärmt ein User in den Kommentaren unter dem Video.

Das gemeinsame Duett mit Bruno mauserte sich schnell zu einem Riesenhit und erreichte in Deutschland, Österreich, Australien und Co. den ersten Platz der Charts. Zu dem Erfolg trug auch die clevere Marketingstrategie des Liedes bei. Einen Tag vor dem offiziellen Release teilte der "Grenade"-Interpret ein Foto auf Instagram, das ihn und Rosé bei einem feuchtfröhlichen Abend in Südkorea zeigte. Dazu schrieb der 39-Jährige: "Hier seht ihr mich, nachdem Rosé mir dieses koreanische Trinkspiel beigebracht und mich abgefüllt hat. Kurz darauf versuchte sie, mich zu küssen, und ich sagte: 'Wow, Rosie! Ist das ein Teil des Spiels?'"

Neben "APT" finden sich auf Rosés neuem Album auch einige traurige Songs wieder. Im Gespräch mit Apple Music verriet die 27-Jährige, dass die Platte von einer toxischen Beziehung inspiriert worden war. "Es war etwas, das einige Jahre lang mit mir gelebt hat. Und ich bin schockiert, dass ich heute aufwachen kann und nicht mehr ständig das Bedürfnis habe, darüber zu reden. Deshalb bin ich so dankbar, dass ich dieses Album machen konnte", erklärte die Musikerin.

Instagram / roses_are_rosie Bruno Mars und Rosé, Musiker

Instagram / roses_are_rosie Rosé, Musikerin

