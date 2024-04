Das Mysterium: "Masked Singer"-Fans lieben das neue Konzept!

Die Jubiläumsstaffel hat es in sich! Für die zehnte Staffel von The Masked Singer gibt es eine ganz besondere Neuerung: das Mysterium. In die neue Maske wird nicht bloß ein Promi schlüpfen, sondern in jeder Show ein anderer! Zum Ende jeder Sendung nimmt der jeweilige Star dann seine Maske ab. Die Zuschauer sind begeistert von dieser Idee! "Das ist für Promis, die nicht die Zeit dafür haben, alle sechs Wochen teilzunehmen, echt klasse!", "Sicher praktisch für Promis, die gerne mal teilnehmen wollen, aber nicht so viel Zeit aufwenden können oder wollen. Ich finde die Idee auch megaspannend" oder auch "Die Idee ist so der Hammer! Ich liebe es so sehr! Und die Maske ist atemberaubend", kommentieren die Fans des Formats mitgerissen auf Instagram.

Dass sich damit in diesem Jahr so viele Promis wie nie maskieren werden, ist nicht die einzige Neuerung der "The Masked Singer"-Jubiläumsstaffel. Die Zuschauer dürfen sich zudem auf eine Neubesetzung im Rateteam freuen! Statt Ruth Moschner (47) wird in dieser Ausgabe Palina Rojinski (38) den Masken auf den Zahn fühlen. Unterstützung bekommt die Moderatorin dabei von Komiker Rick Kavanian (53).

In Show eins wird mit den beiden Rategast Max Giesinger (35) versuchen, hinter die Stimmen zu kommen. Der Musiker war bereits in der allerersten Staffel dabei gewesen und freut sich umso mehr auf seine erneute Teilnahme. "Ich freue mich jetzt total zum Auftakt der Jubiläumsstaffel wieder mit dabei zu sein! Mal gucken, vielleicht habe ich dieses Mal ja eine etwas bessere Trefferquote", äußerte sich der "80 Millionen"-Interpret im Interview mit ProSieben.

ProSieben Palina Rojinski bei "The Masked Singer"

Seven.One / Julia Feldhagen Max Giesinger bei "The Masked Singer"

