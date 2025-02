Joko und Klaas kehren mit einem neuen Quizformat zurück

Wie das Magazin Fernsehserien berichtet, bringen Joko Winterscheidt (46) und Klaas Heufer-Umlauf (41) ihre Quizshow zurück auf die Bildschirme. Am 22. März 2025 startet die erste Staffel von "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" auf ProSieben. Das Konzept: Drei Kandidaten bilden ein Team, das sich durch insgesamt 25 Fragen kämpft, um bis zu 100.000 Euro zu gewinnen. Besonders spannend: Wer falsch antwortet, scheidet aus und wird durch eine Person aus der Warteschlange ersetzt. Jeden Samstagabend wird die Sendung an einem neuen, geheim gehaltenen Ort stattfinden – Berlin, Austragungsort der Pilotenfolge im Frühjahr 2024, ist diesmal aber nicht dabei.

Dass das Format nach seiner Premiere im April 2024 grünes Licht für eine Fortsetzung erhielt, verkündete ProSieben-Chef Hannes Hiller bereits während der Livesendung. Die Vorbereitungen für die erste Staffel dauerten jedoch fast ein Jahr. Durch die wechselnden Locations soll das Quiz eine besondere Dynamik erhalten, da spontane Teilnehmer die Teams komplettieren können. Wer sich der Herausforderung stellen möchte, dürfte also mit Spannung auf die Ankündigungen vor jeder Sendung warten: Wo genau werden Joko, der reicher ist als sein TV-Kollege, und Klaas diesmal ihre Bühne aufschlagen?

Die Zusammenarbeit von Joko und Klaas steht schon seit Jahren für unkonventionelle TV-Formate. Das Duo begeistert regelmäßig mit kreativen Ideen, sei es in ihrer Show Joko & Klaas gegen ProSieben oder besonderen Aktionen wie dem 15-minütigen Wochenprotest gegen soziale Missstände. Privat hält sich das Entertainer-Duo jedoch eher bedeckt. Bekannt ist, dass beide fest in ihren jeweiligen Beziehungen und Karrieren verankert sind. Dass sie nun erneut mit ihrem typischen Mix aus Humor und Spannung auftreten, dürfte zahlreiche Fans freuen.

