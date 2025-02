Serkan Yavuz ist im Netz abgetaucht: Samira äußert sich dazu

Serkan Yavuz (31) ist wie vom Erdboden verschluckt – zumindest auf Social Media. Bisher hat sich der Realitystar noch nicht zu der überraschenden Trennung von seiner Ex-Partnerin Samira Yavuz (31) geäußert. In der aktuellen Podcast-Folge von "Badass statt Sad Ass – Trennungstalk mit Samira" bezieht die zweifache Mutter nun Stellung zum fehlenden Statement ihres Ehemannes. "Es haben mich viele gefragt, warum Serkan abgetaucht ist, ob er sich kümmert oder nicht – ich kann dazu nur sagen: Wir kommen super miteinander klar, auch was die Kinder betrifft. Er ist Papa, er bleibt Papa, er kümmert sich", stellt Samira klar und fügt hinzu: "Aber was ihn betrifft oder ein Statement dazu, oder was er dazu sagen will– das wird er komplett selber entscheiden. Das muss von ihm kommen. Wenn er was dazu auf Social Media sagen will, dann wird er das auch machen."

Samira könne sich nicht vorstellen, dass Serkans Abtauchen für die Ewigkeit ist. "Er wird sich bestimmt früher oder später dazu persönlich melden. Dann wird er euch schon erzählen, wie er das sieht und so weiter", führt die zweifache Mama weiter aus. Aktuell hat Samira wohl ohnehin keinen Kopf für das fehlende Statement ihres Ex, denn die Reality-TV-Bekanntheit zieht schon ganz bald aus dem gemeinsamen Haus aus und hat dementsprechend einen Umzug zu wuppen.

Diese Neuigkeit verkündete die 31-Jährige ebenfalls in ihrem Podcast. Die bisherige Familienbleibe möchte sie hinter sich lassen und mit ihren beiden Mädels in eine Vierzimmerwohnung ziehen – und das hat auch einen guten Grund. "Ich habe das Gefühl, ich brauche den Neustart und ich muss mir mein Leben irgendwie neu aufbauen, neu strukturieren. Und ich glaube, es hilft mir auch, mich selbst neu zu finden", schilderte sie. Serkan und Samira lernten sich 2021 bei den Dreharbeiten zu Bachelor in Paradise kennen und lieben. In ihrer Beziehung durften sie zwei Kinder willkommen heißen, bevor die Influencerin vor wenigen Wochen die Trennung bekannt gab.

Instagram / serkan_yavuz Samira und Serkan Yavuz, Oktober 2024

Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz und ihre zwei Töchter im August 2024

