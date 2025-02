Trennung von Serkan: Samira Yavuz zieht mit den Kindern aus

Reality-TV-Star Samira Yavuz (31) hat eine drastische Entscheidung getroffen: Nach ihrer Trennung von ihrem Ehemann Serkan verlässt sie das gemeinsame Haus und zieht mit den beiden gemeinsamen Töchtern in eine neue Wohnung. Das enthüllte die zweifache Mutter jetzt in ihrem Podcast "Badass statt Sad Ass – Trennungstalk mit Samira". Mit vier Zimmern sei die neue Wohnung zwar deutlich kleiner als das bisherige Haus, aber dafür biete sie ihr die Möglichkeit, einen Neuanfang zu wagen. "Ich habe das Gefühl, ich brauche den Neustart und ich muss mir mein Leben irgendwie neu aufbauen, neu strukturieren. Und ich glaube, es hilft mir auch, mich selbst neu zu finden", erklärte sie.

Im Podcast offenbarte Samira, dass besonders die emotionalen Spuren, die die Trennung hinterlassen hat, ein Familienleben unter einem Dach unmöglich machen. "Es ist hier ein komisches Gefühl, es ist unser Haus. Es ist nicht mein Zuhause, es ist nicht Serkans Zuhause, es ist unser Zuhause", erklärte sie und schilderte, dass sie sich in den vergangenen Wochen oft wie in einer Sackgasse gefühlt habe. Obwohl ein Umzug mit zwei kleinen Kindern viel Arbeit bedeute, wolle Samira diesen Schritt bewusst gehen. Gleichzeitig betonte sie, dass die Entscheidung von gegenseitigem Respekt geprägt sei und keinerlei Feindseligkeiten zwischen ihr und Serkan bestehen.

Samira und Serkan, die durch ihre Teilnahme an verschiedenen Reality-TV-Formaten wie Bachelor in Paradise bekannt wurden, galten lange Zeit als Traumpaar in der deutschen Promi-Szene. Nach ihrer Hochzeit und der Geburt ihrer beiden Töchter schien das Familienglück perfekt. Doch wie Samira selbst erklärte, seien in der Beziehung "zu viele Dinge vorgefallen", um einfach zur Normalität zurückzukehren – eine Trennung sei unumgänglich gewesen. Der Umzug ist für sie nun nicht nur ein symbolischer, sondern auch ein persönlicher Neuanfang. Ihre Ehrlichkeit und Offenheit im Podcast fanden bei ihren Zuhörern großen Anklang: Sie bringen Samira für ihren Mut Zuspruch und Unterstützung entgegen.

Instagram / serkan_yavuz Samira und Serkan Yavuz, Oktober 2024

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl im März 2023

