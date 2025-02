So sehr leidet Sam Thompson nach Trennung von Zara McDermott

Sam Thompson (32) offenbart, wie sehr er nach der Trennung von Zara McDermott (28) unter dem Valentinstag gelitten hat. Am romantischsten Tag des Jahres habe sich der Reality-Star "wie vor den Kopf gestoßen" gefühlt. In seinem Podcast "Staying Relevant", den er zusammen mit seinem besten Freund Pete Wicks (36) moderiert, spricht der 32-Jährige ausführlich über sein emotionales Tief. Nachdem sich Sam und Zara im Dezember nach fünf gemeinsamen Jahren getrennt hatten, habe Zara das Haus des ehemaligen "Made in Chelsea"-Stars verlassen. Sam gibt zu, dass er den Valentinstag mit Spielen und Zeit offline verbracht habe, doch selbst Ablenkung habe ihm wenig geholfen: "Ich bin so froh, dass der Valentinstag vorbei ist. Ich bin überglücklich, der längste Tag des verdammten Jahres, ich habe noch nie gemerkt, wie lang er ist. Das merkt man erst, wenn man allein ist."

Sam erzählt weiter, dass gute Freunde wie der Sänger Marvin Humes ihn an diesem Tag unterstützt hätten. Marvin habe ihn sogar auf ein "Männer-Date" eingeladen, um sicherzustellen, dass Sam nach der Trennung klarkomme – und das, obwohl Marvin Frau und Kinder hat. In der Show richtet sich Pete scherzhaft an Zara und fleht: "Bitte nimm Sam zurück." Sam gibt zu, dass er versuche, sich an sein Single-Leben zu gewöhnen. Er gesteht, dass er sich mittlerweile so eingerichtet habe, dass er seine Wohnung kaum verlassen muss – inklusive eines Fernsehers direkt am Bett.

Die Beziehung von Sam und Zara sorgte immer wieder für Schlagzeilen. Nach mehrfachen Trennungen und Versöhnungen hatte es im Sommer noch so ausgesehen, als ob das Paar wieder zueinanderfinden könnte. Doch Ende letzten Jahres sollen die beiden einen Schlussstrich gezogen haben. Während Sam für seinen kindlichen Humor bekannt ist, wollte Zara laut Insidern offenbar mehr Ernsthaftigkeit in ihrem Leben. Fans erinnern sich dabei an die Höhen und Tiefen ihrer gut dokumentierten Beziehung, die sie von Social-Media-Romantik bis hin zum Drama immer in der Öffentlichkeit auslebten.

Instagram / zara_mcdermott Zara McDermott und Sam Thompson im Februar 2024

Instagram / zara_mcdermott Sam Thompson und Zara McDermott im August 2024

