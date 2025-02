Demi Moore glänzt beim Oscar-Nominierungsdinner

Die Oscars rücken immer näher und traditionell bekommen die Nominierten wenige Tage zuvor ein elegantes Gala-Dinner spendiert. Zum ersten Mal in ihrer Karriere ist auch Demi Moore (62) dabei. Die Schauspielerin ist in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin" in dem Horrorfilm "The Substance" nominiert. Für dieses besondere Event putzte Demi sich richtig heraus. Sie trug einen feinen, cremeweißen Hosenanzug. Am Rücken bot dieser einen besonderen Hingucker, denn dank eines tiefen Wasserfallausschnitts zeigte die US-Amerikanerin sogar ein wenig Haut. Das wohl Schönste war aber das Lachen, das Demi den Fotografen präsentierte: Auf dem roten Teppich verdeutlichte sie mit ihrem Strahlen ihre große Freude über die Nominierung.

"The Substance" brachte Demi nicht nur ihre erste Oscar-Nominierung ein, sondern machte sie auch bei anderen relevanten Preisen zur Favoritin. Anfang Januar gewann sie so ihren ersten Golden Globe. In ihrer Dankesrede betonte die 62-Jährige: "Ich mache das schon seit langer Zeit, seit über 45 Jahren, und das ist das erste Mal, dass ich als Schauspielerin etwas gewonnen habe." Zwar war sie in den 90ern schon zweimal für einen Golden Globe nominiert gewesen, hatte den Preis jedoch nie gewonnen. Mit "The Substance" ist das jetzt Geschichte: Auch bei den SAG Awards Ende Februar durfte Demi einen Preis mit nach Hause nehmen.

Auch wenn sich Demi bestimmt über jede ihrer Schauspiel-Auszeichnungen freut, ist der Oscar als wichtigster Filmpreis überhaupt noch einmal eine ganz andere Hausnummer. Entsprechend überwältigt war die Ex-Frau von Bruce Willis (69) über ihre Nominierung – ebenso wie ihre Familie. "Wir haben hier ein bisschen geschrien, mit meinen Hunden und meiner Tochter auf FaceTime", erzählt sie Vanity Fair und erklärte dazu: "Für einen Oscar nominiert zu sein, ist eine unglaubliche Ehre, und die letzten Monate haben meine kühnsten Träume übertroffen. Mir fehlen wirklich die Worte, um meine Freude und überwältigende Dankbarkeit für diese Anerkennung auszudrücken." Neben Demis Nominierung geht "The Substance" noch in den Kategorien "Bester Film", "Beste Regie" und "Bestes Drehbuch" ins Rennen.

Getty Images Demi Moore bei den SAG Awards 2025

Getty Images Demi Moore, Gewinnerin bei den Golden Globes 2025

