Details: Er ist der neue Mann an Simone Thomallas Seite

Simone Thomalla (59) ist frisch verliebt und zeigt das auch! Bunte gibt nun weitere Details zu ihrem neuen Partner preis. Der Mann an der Seite von Simone ist René M., ein 55-jähriger Mitbesitzer einer Baufirma aus Berlin. Mit seiner Firma, die unter anderem auf Sanierungen nach Schimmelbefall spezialisiert ist, hat er sich beruflich einen Namen gemacht. Privat wird René als Familienmensch beschrieben, der sich liebevoll um seine mittlerweile erwachsene Tochter kümmert. Als Betreuer und Jugendleiter ihres Fußballvereins sorgte er jahrelang für einen reibungslosen Ablauf und blieb dem Klub treu, auch nachdem seine Tochter ihre aktive Karriere beendet hatte. René soll Simone sogar zum Valentinstag mit Blumen überrascht haben – ein deutlicher Hinweis darauf, wie ernst es beiden mit ihrer Liebe ist.

Erst kürzlich machte die Schauspielerin ihre neue Liebe öffentlich. "René und ich sind sehr glücklich und planen unsere Zukunft miteinander", schwärmte sie vor wenigen Tagen gegenüber Bild. Wie das Blatt berichtet, wurden die Turteltauben durch gemeinsame Freunde bekannt gemacht und gehen bereits seit einigen Monaten gemeinsam durchs Leben. Wie die ehemalige Tatort-Kommissarin außerdem ausplauderte, genießen sie und der 55-Jährige Berliner ihre gemeinsame Zeit in vollen Zügen.

Simones neue Beziehung folgt einem schweren persönlichen Verlust. Im Dezember war ihr Ex-Freund Christoph W. im Alter von nur 54 Jahren verstorben. Die beiden hatten sich zuvor nach fünf Monaten Beziehung getrennt. Um ihre Trauer zu verarbeiten, zog sich die "Das Traumschiff"-Darstellerin mit einem engen Freund in die Berge zurück, um Kraft zu tanken. Jetzt, kurz vor ihrem 60. Geburtstag am 11. April, scheint in Simones Leben auch die Liebe wieder eingezogen zu sein.

AEDT / ActionPress Simone Thomalla im Juni 2022 in Berlin

Getty Images Simone Thomalla, Dezember 2024

