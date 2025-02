Nach Tod ihres Partners: Simone Thomalla ist frisch verliebt

Simone Thomalla (59) hat wieder Grund zum Strahlen. Seit einigen Monaten gibt es laut Bild einen neuen Mann an der Seite der Schauspielerin. Wie sie in einem Interview verriet, wurden beide durch eine gemeinsame Freundin bekannt gemacht. "René und ich sind sehr glücklich und planen unsere Zukunft miteinander", sagte Simone und fügte hinzu, dass sie und der 55-jährige Berliner jeden gemeinsamen Tag in vollen Zügen genießen. Ein Foto der Frischverliebten liegt dem Blatt vor.

René scheint Simone nach schmerzvollen Monaten wieder Kraft und Zuversicht zu schenken. Der sportbegeisterte Berliner, der sich ehrenamtlich für die Jugendförderung eines Fußballvereins einsetzt, wird von Simones Umfeld als liebevoll, ehrlich und humorvoll beschrieben. Zu zweit haben sie sich viel zu erzählen und wirken gemeinsam harmonisch und geerdet. "Jetzt schauen wir in aller Ruhe, wo die gemeinsame Reise hingeht", betonte Simone.

Ende Dezember wurde bekannt, dass Simones Partner Christoph verstorben ist. Der Gastro-Unternehmer galt zuvor als vermisst. Die Mama von Sophia Thomalla (35) soll laut den Informationen von Bild einen Abschiedsbrief von dem 54-Jährigen erhalten haben. "Hi Baby, mein Lieblingsmensch, es tut mir sehr leid, was ich dir hier nun schreibe, leider ist mein Leben so scheiße gelaufen, ich wünschte, ich hätte dich vor 10 Jahren kennengelernt", soll Christoph darin geschrieben haben. Kurz darauf soll die "Das Traumschiff"-Darstellerin einen kurzen SMS-Austausch mit ihrem Partner gehabt haben, in dem er ihr sagte, man könne ihm nicht helfen.

Getty Images Simone Thomalla, Schauspielerin

