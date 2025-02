Diese Stars zollen verstorbener Michelle Trachtenberg Tribut

Michelle Trachtenberg (39), bekannt aus Serien wie "Buffy – Im Bann der Dämonen" und Gossip Girl, wurde am 26. Februar tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Die Polizei bestätigte, dass kein Verdacht auf Fremdeinwirkung besteht. Die Schauspielerin, die nur 39 Jahre alt wurde, hinterlässt zahlreiche Fans und Wegbegleiter aus der Film- und Fernsehbranche, die ihrer über soziale Medien gedenken. Unter anderem erklärte James Marsters (62), ihr Co-Star aus "Buffy", in einem Statement gegenüber People: "Wir haben eine wunderschöne Seele verloren. Michelle war unglaublich intelligent, urkomisch und sehr talentiert."

Auch Sex and the City-Star Kim Cattrall (68) schrieb über die verstorbene Kollegin, mit der sie im Film "Die Eisprinzessin" zusammengearbeitet hatte: "Zu jung, zu talentiert – ruhe in Frieden, Michelle." Melissa Joan Hart (48), die mit der verstorbenen Schauspielerin in den 90er-Jahren in der Serie "Clarissa" drehte, veröffentlichte eine Erinnerungsszene und zeigte sich bestürzt über den Verlust.

Michelle begann ihre Karriere im zarten Alter von drei Jahren und erlangte schnell Berühmtheit durch Rollen wie Dawn Summers in "Buffy the Vampire Slayer" und Georgina Sparks in "Gossip Girl". Über die Jahre hinweg gewann sie mit ihrer charmanten Art und beispiellosen Hingabe eine treue Fangemeinde. Neben ihrer erfolgreichen Schauspielkarriere war Michelle jedoch auch für ihre Liebe zu Tieren und die Nähe zu ihrer Familie bekannt. Besonders ihre Katzen lagen ihr am Herzen, wie Freunde berichteten. Ihr plötzlicher Tod lässt eine Lücke, die selbst über die Leinwand hinaus spürbar bleibt.

Kim Cattrall, TV-Star

Michelle Trachtenberg im Februar 2020

