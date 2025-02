"Gossip Girl"-Star Michelle Trachtenberg mit 39 verstorben

Michelle Trachtenberg (39), bekannt aus Kult-Serien wie Gossip Girl und Buffy – Im Bann der Dämonen, ist im Alter von 39 Jahren verstorben. Dies bestätigten Polizeiquellen gegenüber der New York Post. Weitere Details zu den Umständen ihres Todes sind bislang nicht bekannt, jedoch betonten die Behörden, dass es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe. Sowohl das Büro des Gerichtsmediziners in Los Angeles als auch ein Sprecher der Schauspielerin äußerten sich bisher nicht zu der Nachricht.

Bereits im vergangenen Jahr sorgten sich einige Fans um die Schauspielerin. Der Grund dafür war ihr stark verändertes Aussehen, das ihre Follower im Netz dazu veranlasste, zu denken, es ginge ihr schlecht. Auf die besorgten Kommentare über ihren Zustand reagierte Michelle genervt und setzte ihnen mit einem klaren Statement ein Ende. "Ich bin 38 und fühle mich gesund", schrieb sie damals in einem ihrer Beiträge auf Instagram. Zuletzt meldete sich der "Gossip Girl"-Star vor einer Woche bei seinen Fans im Netz. Michelle postete ein Rückblick-Foto in einem grünen Kleid, das sie mit dem Kommentar "Ich wollte frech aussehen" betitelte.

Michelle begann ihre Karriere bereits im jungen Alter von drei Jahren. Ihren Durchbruch hatte sie mit der Hauptrolle in "Harriet, die kleine Detektivin" im Jahr 1996. Später wurde sie vor allem durch ihre Rolle als Dawn Summers in "Buffy" und als Georgina Sparks in "Gossip Girl" einem internationalen Publikum bekannt. Auch auf der Kinoleinwand konnte sie Erfolge feiern, darunter Filme wie "Eurotrip" und "17 Again". Privat hielt sich die Schauspielerin überwiegend aus der Öffentlichkeit zurück und konzentrierte sich auf ihr Leben abseits von Hollywoods Glamour.

Getty Images Michelle Trachtenberg in Los Angeles

Getty Images Michelle Trachtenberg in West Hollywood, 2006

