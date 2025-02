Leyla Lahouar fällt am Freitag wohl bei "Let's Dance" aus

Leyla Lahouar (28) sorgte in der Eröffnungsshow von Let's Dance schon für einige lustige Momente. Doch am kommenden Freitag kann der Realitystar nicht wie geplant bei der RTL-Show antreten. Dies berichtet zumindest Bild und beruft sich dabei auf eine Quelle. Die Verlobte von Mike Heiter (32) soll aus bislang unbekannten Gründen dazu gezwungen sein, auf ihre Performance zu verzichten. Möglicherweise könnte die Gesundheit der Brünetten dabei eine Rolle spielen – schon in der vergangenen Woche soll sie mit einem Tinnitus und entzündetem Hals zu kämpfen gehabt haben.

Am letzten Freitag musste Leyla für ihre Darbietung einiges an Kritik einstecken. Besonders Jurychef Joachim Llambi (60) nahm bei seiner Bewertung ihres Cha-Cha-Chas kein Blatt vor den Mund. Die harten Worte fand die einstige Dschungelcamp-Teilnehmerin nicht in Ordnung. Der Zeitung verriet sie nach der Show: "Ich fand die Bewertung traurig. Alle anderen haben wenigstens ein bisschen positive Kritik bekommen und wir gar nichts!"

Leyla und Mike sind nun schon seit etwa einem Jahr ein Paar und verbringen am liebsten Zeit zu zweit. Vor dem Start von "Let's Dance" war besonders die Eifersucht des einstigen Partners von Elena Miras (32) ein großes Thema. Seine Liebste in innigen Tänzen mit attraktiven Profis zu sehen, bereitete dem TV-Star Kopfschmerzen. "Mike wird sich da ein Zelt aufbauen und beim ganzen Training überall dabei sein", scherzte Leyla deshalb vor Kurzem im Gespräch mit RTL.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Simone Thomalla mit Evgeny Vinokurov, Paola Maria mit Massimo Sinató, Leyla Lahouar mit Sergiu Marus

Anzeige Anzeige

ActionPress/AEDT Leyla Lahouar und Mike Heiter im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige