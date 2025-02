Psychologe half Yvonne Woelke nach "Promis unter Palmen"

Nach ihrem Einzug in die dritte Staffel von Promis unter Palmen geriet Schauspielerin Yvonne Woelke (45) in einen Eklat, der sie laut Bild noch lange belasten sollte. In der zweiten Folge traf sie auf Iris Klein (57), die Ex-Frau ihres neuen Partners Peter Klein (57), sowie auf Cosimo Citiolo (43), Melody Haase (31) und Kim Virginia (29). Mehrere hitzige Auseinandersetzungen mit den anderen Kandidaten setzten ihr offenbar so stark zu, dass sie sich anschließend psychologische Hilfe suchte. Ein Streit mit Iris eskalierte so sehr, dass Yvonne sogar Zigarettenreste und Getränke abbekam.

Im Gespräch mit der Bild erläuterte Yvonne, dass das Format sie seelisch sehr belastet habe. Sie bezeichnete die Situation bei "Promis unter Palmen" als eine der schwersten Phasen ihres Lebens. "Ich habe schon kurz nach meinem Auszug Hilfe von dem Psychologen der Produktion gebraucht – und überlege jetzt, eine Therapie zu machen", offenbarte die Blondine. Der Streit in der Show sei für sie kaum zu ertragen gewesen, und nicht nur Iris, sondern auch andere Teilnehmer hätten ihr das Leben schwergemacht. Die Schauspielerin beschrieb das Verhalten der anderen als Mobbing: "Bei Cosimo dachte ich zwischenzeitlich, dass er mir gleich ins Gesicht schlägt", erinnerte sie sich.

Yvonne hofft nun, dass die Szenen die anderen TV-Stars dazu anregen, über ihr Verhalten nachzudenken und dankt der Produktion für ihre Unterstützung. Bereits vor der Ausstrahlung der Staffel hatte das Aufeinandertreffen von ihr und Iris für Schlagzeilen gesorgt. Die beiden Frauen verbindet eine öffentlich ausgetragene Fehde: Iris wirft Yvonne vor, ihr ihren damaligen Partner, Peter, ausgespannt zu haben. Für Yvonne ist Drama nichts Neues – bereits in anderen Formaten wie Forsthaus Rampensau war sie immer wieder Anfeindungen ausgesetzt gewesen. Die turbulenten Ereignisse in der Promis unter Palmen-Villa scheinen aber wohl alles bisher Erlebte in den Schatten zu stellen.

Sat.1 / Joyn Yvonne Woelke bei "Promis unter Palmen", 2025

©Joyn Yvonne Woelke und Emmy Russ bei "Forsthaus Rampensau" Germany, Staffel 2

