Iris' Albtraum: Yvonne stößt zu "Promis unter Palmen" dazu

Es gibt einen Nachzügler bei Promis unter Palmen – dieser sorgt unter den Stars nicht unbedingt für Freude. Allen voran Iris Klein (57) möchte wohl am liebsten um sich schlagen. Denn als es an der Tür klingelt, steht da Yvonne Woelke (45) mit ihren Köfferchen. Die ausgebildete Schauspielerin soll 2023 eine Affäre mit Iris' Noch-Ehemann Peter Klein (57) gehabt haben. Dementsprechend wird es auch direkt unangenehm zwischen den beiden. Als Yvonne herumgeht und allen die Hand gibt, stoppt sie vor Iris. Diese scannt sie jedoch nur genervt ab und erklärt: "Schlampen gebe ich nicht die Hand." Das lässt die Blondine aber nicht einfach so stehen und kontert kratzbürstig: "Iris, die Rolle als betrogene Ehefrau steht dir richtig gut."

Doch nicht nur von Iris wird Yvonne eher weniger nett empfangen. Auch mit Melody Haase (31) und Kim Virginia Hartung (29) hatte die Moderatorin in der Vergangenheit bereits Probleme. Yvonnes Fazit zu den Frauen in der Villa lautet deshalb schnell: "Du kannst so viele Frauennamen aufzählen, wie du willst. Ich verstehe mich mit keiner." Doch auch die Männer wollen sie nicht wirklich in der Villa haben und stärken ihrer Erzfeindin Iris den Rücken. "Yvonne ist einfach irgendwie unnötig. Macht mir nur schlechte Laune", motzt beispielsweise Cosimo Citiolo (43). Als es dann kurzzeitig so wirkt, als wenn sich die Lage beruhigt, gesellt sich Yvonne in den Raucherbereich zu Iris und Claudia Obert (63) – ein fataler Fehler. Es fliegen erneut die Fetzen. "Du kannst dich einfach verpissen in die Hölle", wettert Iris, ehe sie den kleinen Tisch vor sich leicht tritt und dieser samt des Aschenbechers auf Yvonne kippt, bei der anschließend die Tränen fließen.

Bereits im Vorspann der ersten Folge wurde verraten, dass Yvonne zu dem "Promis unter Palmen"-Cast dazustößt. "Das ist die Drecksschlampe, die mir meinen Ehemann weggenommen hat", hörte man Iris in dem Teaser sagen. Wie sehr es zwischen den zwei Frauen in der Realityshow krachen wird, bleibt abzuwarten. Doch das erste Aufeinandertreffen dürfte bereits gezeigt haben, dass es wohl ziemlich biestig wird. Denn während der Dreharbeiten sind Yvonne und Iris' Ex Peter bereits fest zusammen.

ActionPress Iris Klein auf der New York Fashion Week 2024

ActionPress Peter Klein und Yvonne Woelke

