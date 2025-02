So läuft das Co-Parenting bei Jax Taylor und Ex Brittany

Reality-TV-Stars Brittany Cartwright (36) und Jax Taylor (45) arbeiten trotz ihrer Scheidung daran, für ihren dreijährigen Sohn Cruz gemeinsam Eltern zu bleiben. Wie Jax kürzlich auf der Eröffnungsgala der Los Angeles Art Show verriet, sei die Situation "Tag für Tag" zu bewältigen. "Eine Trennung ist wie eine Wunde, die heilen muss", erklärte er gegenüber E! News. Beide hätten viel um die Ohren, was die Planung der gemeinsamen Zeit mit ihrem Sohn erschwere. Dennoch würden sie sich gegenseitig unterstützen. Jax, der nur fünf Minuten entfernt von seiner Ex wohnt, betonte: "Ich helfe ihr, wo ich kann, so viel, wie sie es zulässt."

Mit ihrer Reality-Show "The Valley" gewähren Brittany und Jax den Fans Einblicke in ihr Leben nach der Trennung. Laut Jax sei die zweite Staffel, die dieses Jahr ausgestrahlt wird, besonders herausfordernd gewesen. "Es war das härteste Jahr meines Lebens", sagte er. Und fügte hinzu: "Der Tod meines Vaters stand ganz klar an erster Stelle und das war wirklich anstrengend." Der Reality-Star habe auch eine stationäre Behandlung begonnen, um seine "inneren Dämonen" zu bewältigen. Jax sieht dies als fortwährenden Prozess zur Verbesserung seiner mentalen Gesundheit und betonte: "Leider wird das etwas sein, woran ich den Rest meines Lebens arbeiten muss."

Die Ehe von Jax und Brittany endete nach mehreren Jahren Beziehung und einer im Fernsehen übertragenen Hochzeit. Beide – bekannt durch ihre Rollen in "Vanderpump Rules" – begrüßten 2021 Sohn Cruz und betonten stets, dass ihre Familie an erster Stelle steht. Insbesondere für Jax, der frühere Eskapaden und Kontroversen hinter sich lassen wollte, bedeutete die Vaterschaft einen Wendepunkt. Trotz ihrer Höhen und Tiefen galten sie lange Zeit als eines der Star-Paare der Reality-TV-Szene. Für die Fans von Reality-TV bleibt spannend zu beobachten, wie sie ihre neuen Rollen und Herausforderungen meistern werden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jax Taylor, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / https://www.instagram.com/mrjaxtaylor/?hl=de Jax Taylor und sein Sohn Cruz im Juli 2024

Anzeige Anzeige