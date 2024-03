Brittany Cartwright sicher: Jax Taylor will Ehe nicht retten

Gibt es keine Chance mehr für ihre Beziehung? "Vanderpump Rules"-Star Jax Taylor und Brittany Cartwright waren rund neun Jahre gemeinsam durchs Leben gegangen – knapp fünf davon als Ehepaar. Doch vor wenigen Tagen teilten die Eltern eines Sohnes mit, dass sie eine Beziehungspause einlegen. Der US-Amerikaner betonte, dass er sich noch nicht von seiner Frau scheiden lassen und an ihrem Verhältnis arbeiten will. Doch Brittany sieht das anders: Sie behauptet, Jax bemühe sich nicht um die Ehe!

Wie die 44-Jährige gegenüber TMZ erklärt, sei Jax für ihr Ehe-Aus verantwortlich. Er mache keinerlei Anstalten, an ihren Beziehungsproblemen zu arbeiten. Brittany habe eine Eheberatung vorgeschlagen, doch trotz ihrer vielen Streitereien habe ihr Mann diese nicht in Anspruch nehmen wollen. "Ich habe ihn eine Zeit lang gebeten, bestimmte Dinge zu tun, und es ist nichts dabei herausgekommen. [...] Ich habe etwas Besseres verdient", macht sie klar. Sie wolle sich nun auf ihren Sohn fokussieren, schließe ein Liebescomeback aber nicht aus: "Wenn er einige Dinge in seinem Leben ändert, dann können wir vielleicht wieder zusammenkommen."

Für ihren Sohnemann Cruz wollen die beiden einen Rosenkrieg vermeiden und weiterhin an einem Strang ziehen. "Wir wollen nur das Beste für unser Kind tun", schilderte Jax laut Page Six gegenüber Paparazzi. Er betonte außerdem: "Es gibt kein böses Blut zwischen uns."

Getty Images Jax Taylor und Brittany Cartwright, 2023

Instagram / brittany Brittany Cartwright und ihr Sohn Cruz

Instagram / brittany Jax Taylor und Brittany Cartwright mit Sohn Cruz

