Jana Kramer verrät: So hat sie Mike beim Betrügen erwischt

Jana Kramer (39) packt aus! Die US-amerikanische Schauspielerin war über sechs Jahre lang mit Mike Caussin (36) verheiratet. 2021 gaben sie jedoch ihre Trennung bekannt. Der Grund: Der Sportler betrog seine Frau gleich mehrfach. Er hatte davor auch bereits zugegeben, an einer Sexsucht zu leiden. Jetzt verrät Jana, mit welcher kreativen Methode sie ihrem Ex auf die Schliche gekommen ist.

Während eines Auftritts bei "Watch What Happens Live" mit Andy Cohen (55) verriet die One Tree Hill-Darstellerin, dass sie die Beweise auf dem iPad ihres Ex gefunden habe. "Er wusste nicht, dass ich sie hatte. Ich hatte seinen iCloud-Account mit einem anderen iPad synchronisiert, von dem er keine Ahnung hatte", gibt sie zu. Die Sängerin habe zwar manchmal mit sich gehadert, aber am Ende habe sie ihr Gefühl nicht getrogen: "Ich habe ab und zu nachgeschaut und es dann weggelegt, weil es ungesund war, aber ich hatte immer diesen Instinkt: 'Lösche das Konto nicht.'"

Mittlerweile ist Jana schon längst über ihren Ex hinweg. Sie ist nämlich mit Allan Russell (42) verlobt und erwartet sogar gemeinsamen Nachwuchs mit ihm. "Ich hätte nicht gedacht, dass das jemals wieder passieren würde, wenn ich ehrlich bin. Ich lasse das alles auf mich wirken. Es ist alles, was ich mir gewünscht habe und mehr", schwärmte sie gegenüber People.

Getty Images Jana Kramer und Mike Caussin bei einem Event in Los Angeles im März 2019

Getty Images Jana Kramer, Sängerin

Instagram / kramergirl Allan Russel und Jana Kramer

