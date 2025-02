Ihr Beuteschema: Versuchte Walentina Doronina es bei Oliver?

Bei Make Love, Fake Love buhlt Kandidat Oli gerade um das Herz von Karina Wagner (28). Zu Gast im Podcast "Blitzlichtgewitter" fällt den Moderatoren jedoch auf, dass er auch ziemlich gut in das Beuteschema einer anderen Reality-TV-Lady zu passen scheint – die Rede ist von Walentina Doronina (24). Und tatsächlich haben sie den richtigen Riecher: Auf die Frage, ob sich die Blondine denn schon bei dem Boxer gemeldet habe, antwortet er kleinlaut: "Vielleicht, eventuell. [...] Wir haben uns ein, zweimal getroffen."

Die Treffen seien aus Olis Sicht zwar "nett" gewesen, jedoch wurde daraus nicht mehr. Und wieso? "Ihr kennt ja Walentina ein bisschen, ist ein spezieller Typ. [Sie] ist zwar eine nette Dame, aber ich habe da meinen Fokus lieber aufs Boxen", erklärt der Sportler. Er betont jedoch, dass die Entscheidung, sich nicht weiterhin kennenzulernen, im Einvernehmen gefällt worden sei.

Die Reality-Krawallnudel hat offenbar auch in Oli nicht ihren Mr. Right gefunden – trotzdem hat Walentina ganz genaue Vorstellungen von ihrer Zukunft. "Meine Pläne sind jetzt tatsächlich auch mal was Ernsthaftes zu finden. Den Partner für das Leben, eine Familie irgendwann zu gründen. So mit 28 würde ich jetzt schon gerne irgendwie Mutter werden", plauderte die 24-Jährige im Interview mit Bild aus. Um den passenden Partner für diese Zukunftspläne zu finden, hat Walentina also noch ein bisschen Zeit.

Walentina Doronina im Januar 2025

Walentina Doronina, Reality-TV-Sternchen

