Kind und Mann: Das sind Walentina Doroninas Zukunftspläne

Walentina Doronina (24) hat ihren Mr. Right bisher noch nicht gefunden. Das hält den Realitystar aber nicht davon ab, konkrete Zukunftspläne zu schmieden. Wie diese aussehen, verrät sie nun im Interview mit Bild. "Meine Pläne sind jetzt tatsächlich auch mal was Ernsthaftes zu finden. Den Partner für das Leben, eine Familie irgendwann zu gründen. So mit 28 würde ich jetzt schon gerne irgendwie Mutter werden", plaudert Walentina aus. Deshalb möchte sie mit dem dauerhaften Partymachen fortan einen Gang zurückschalten, denn so finde man wahrscheinlich eher weniger den richtigen Mann, meint sie.

Von ihrem zukünftigen Partner hat Walentina bereits konkrete Vorstellungen. "Ich wünsche mir schon jemanden, der auch auf Augenhöhe ist, auch selbstständig ist, unabhängig ist, und womit ich mir etwas aufbauen kann. Also ich möchte echt, wie gesagt, jetzt in den nächsten Jahren ankommen", schildert die 24-Jährige. Dafür würde sie sogar ihrer heiß geliebten Reality-TV-Welt den Rücken zukehren. Sie hat bereits in jeglichen TV-Formaten mitgemacht und konnte für sich herausfinden, dass sie sich damit nicht mehr identifizieren kann.

Der letzten Mann, den Walentina gedatet hat, war Calvin Steiner. Hinter den Realitystars liegt eine aufregende Zeit, die bei Germany Shore von Höhen und Tiefen geprägt war. Doch ihre Kennenlernphase sei gescheitert, wie die Blondine vor Kurzem auf Instagram bekannt gab: "Leider sind unsere Köpfe aktuell mit anderen Themen sehr beschäftigt und durch meine Vergangenheit bin ich aktuell nicht bereit, mich in eine Beziehung zu stürzen."

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina im Januar 2025

TikTok / walentinadoronina Walentina Doronina und Calvin Steiner im Januar 2025

