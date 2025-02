Massimo Sinató verabschiedet sich von seiner Lockenpracht

Let's Dance-Profitänzer Massimo Sinató (44) sorgt kurz vor der ersten Liveshow der neuen Staffel für eine riesige Überraschung. Das Urgestein der Show wird ab dem 28. Februar gemeinsam mit Influencerin Paola Maria Koslowski (31) auftreten – allerdings mit einem neuen Look. Seine markante Lockenpracht, die ihn jahrelang begleitet hat, ist Geschichte. In seiner Instagram-Story dokumentierte Massimo den Moment, in dem seine Haare im Friseursalon der Schere zum Opfer fielen. "Oh, oh, was ist hier passiert?", scherzte der Profitänzer, während er auf die Locken filmte, die auf dem Boden des Friseursalons lagen. Massimo zeigte außerdem stolz sein neues, deutlich kürzeres Styling.

In einem weiteren Clip filmt Massimo sich im Spiegel und präsentiert strahlend sein neues Styling. Sonderlich gut ist der neue Haarschnitt allerdings nicht zu erkennen – nur, dass die Haare deutlich kürzer zu sein scheinen. Das Endergebnis will sich der Profitänzer offenbar für den ersten offiziellen Tanz der Staffel, einem Langsamen Walzer mit seiner prominenten Tanzpartnerin Paola, aufheben.

Massimo zählt zu den dienstältesten Tänzern der beliebten Tanzshow und ist seit 2010 ein fester Bestandteil des Profiteams. Während seiner Zeit bei "Let's Dance" konnte er zweimal als Sieger vom Parkett gehen: 2010 mit Sophia Thomalla (35) und 2020 mit Lili Paul-Roncalli (26). Zudem überzeugte er die Jury und Zuschauer bei der Profi-Challenge gleich zweimal – zuletzt vergangene Staffel gemeinsam mit Valentin Lusin (38).

Instagram / massimo__sinato Massimo Sinató, Februar 2025

RTL / Stefan Gregorowius Massimo Sinató und Valentin Lusin, "Let's Dance"-Profi-Challenge-Sieger 2024

