Das werden die Paartänze der ersten "Let's Dance"-Show sein

Am Freitag können die Fans von Let's Dance bereits die zweite Folge der beliebten Tanzshow auf ihren Bildschirmen mitverfolgen. Wie der offizielle Instagram-Account des Formats nun preisgibt, können sich die Zuschauer auf die verschiedensten Tänze der Profis und Promis freuen. Gleich vier Paare müssen die Jury mit dem Cha-Cha-Cha begeistern. Dazu gehören: San Diego Franjo Pooth (21) und Ekaterina Leonova (37), Jeanette Biedermann (45) und Vadim Garbuzov (37), Selfiesandra und Zsolt Sándor Cseke (37) sowie Roland Trettl (53) und Kathrin Menzinger (36). Im Quickstep werden Christine Neubauer (62) und Valentin Lusin (38) sowie Taliso Engel mit Patricija Ionel (30) übers Parkett fegen.

Fabian Hambüchen (37) wird sich mit Anastasia Maruster an den Jive wagen. Genauso wie Marie Mouroum mit Alexandru Ionel (30). Drei Tanzpaare müssen ihr Können in Walzern unter Beweis stellen. Ben Zucker (41) und Malika Dzumaev (34) wagen sich an den Wiener Walzer, Paola Maria (31) und Massimo Sinató (44) sowie Simone Thomalla (59) und Evgeny Vinokurov (34) werden einen Langsamen Walzer tanzen. Osan Yaran und Christina Hänni (35) probten in den vergangenen Tagen für den Tango. Auch das letzte Paar, bestehend aus Marc Eggers (38) und Renata Lusin (37), bereitete sich auf den Tango vor.

Ein Tanzpaar wird bei der morgigen Show fehlen. Leyla Lahouar (28) wurde aus gesundheitlichen Gründen von ihrem Arzt aus dem Verkehr gezogen. "Mir geht es gesundheitlich wirklich überhaupt nicht gut. Ich habe richtigen Husten, Halsschmerzen und ich bin extrem am Schwitzen. [...] So krank war ich wirklich schon lange nicht mehr", schilderte sie in ihrer Instagram-Story. Wie lange die Reality-TV-Bekanntheit ausfallen wird, ist aktuell noch unklar.

RTL / Stefan Gregorowius Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi bei "Let's Dance"

RTL / Stefan Gregorowius Sergiu Maruster, Leyla Lahouar, Zslot Sándor Cseke und SelfieSandra bei "Let's Dance"

