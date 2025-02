Nach Drohung einer Klage: Jona Steinig schießt gegen Melody

Jonathan Steinig (29) vergriff sich bei Forsthaus Rampensau im Ton. Der Influencer beleidigte Melody Haase (31) in der Realityshow so heftig, dass die Sängerin ihm danach mit einer Klage drohte. Im Promiflash-Interview verrät er nun, was er davon hält. "Ich finde es langsam sehr lächerlich, dass es allgemein zum Trend geworden ist, dass man jemandem nach einer TV-Show mit einer Anzeige droht", meint der einstige Bachelorette-Boy. Der Beau sieht zwar ein, dass seine Aussage "nicht cool" war, macht allerdings deutlich: "Sie ist auch kein Anstandsengel und hat auch viele Sachen getan, die einfach nicht okay sind."

Bei dieser Aussage scheint Jona etwas ganz Bestimmtes im Sinn zu haben. "Sie weiß auch ganz genau, was sie damals nach dem 'Swipe, Match, Love'-Format gemacht hat. Nach Drehschluss hätte ich sie auch anzeigen können, denn das ist auch eine Sache, die nicht so schnell verjährt", behauptet der 29-Jährige – verzichtet aber darauf, zu erklären, was genau er damit meint.

Der Realitystar und Melody waren in Folge 16 von "Forsthaus Rampensau" aneinandergeraten. "Du willst doch eh nur Sex. Vielleicht kriegst du Flocke bestiegen oder irgendeine Kuh, dann wirst du ruhiger", wetterte Jona. Obendrein bezeichnete er seine Mitstreiterin als "bipolar" und nannte sie "eine gestörte Dörte". Da die 31-Jährige vor einiger Zeit öffentlich gemacht hatte, dass sie jahrelang an Depressionen gelitten hatte, sorgten diese Kommentare für viel Empörung bei den Zuschauern.

