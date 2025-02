Leitet Melody Haase etwa rechtliche Schritte gegen Jona ein?

Bei Forsthaus Rampensau beleidigte Jonathan Steinig (29) Melody Haase (31) aufs Übelste. Im Promiflash-Interview verrät die Sängerin, dass sie sich deswegen über rechtliche Konsequenzen Gedanken macht: "Ich habe das an meinen Anwalt gegeben, aber noch nicht in dem vollen Ausmaß. Ich habe ihm die Situation geschildert, und dann wollte er, dass ich die Sachen abfilme. Ganz ehrlich, mein Leben ist wirklich super [...] ich habe weder Zeit noch Lust, über so was nachzudenken."

Das heiße aber nicht, dass Melody nicht doch noch rechtliche Schritte gegen Jona einleiten würde. "Ich sage nicht, dass ich das nie mache, vielleicht gebe ich das meinem Anwalt dann doch, wenn ich das endlich abgefilmt habe, das ist eine der vielen WhatsApp-Nachrichten, die bei mir nicht beantwortet sind, weil ich viel zu tun habe", erklärt die 31-Jährige im Gespräch mit Promiflash.

Doch was ist überhaupt passiert? Im Forsthaus gerieten Jona und Melody immer wieder aneinander und ihre Streitigkeiten eskalierten. Einmal spitzte sich die Situation allerdings so zu, dass das Model Melody unter der Gürtellinie beleidigte: "Eine gestörte Dörte bist du. So nenne ich dich ab jetzt." Außerdem bezeichnete er die einstige DSDS-Kandidatin noch als "bipolar".

Anzeige Anzeige

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Melody Haase, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

©Joyn Noëlla Mbomba und Melody Haase bei "Forsthaus Rampensau" Germany, 2024

Anzeige Anzeige