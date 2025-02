Prinz William bekundet Beileid nach Gene Hackmans Tod

Der Tod des legendären Schauspielers Gene Hackman (✝95) hat weltweit Trauer ausgelöst. Wie zahlreiche Fans drückte nun auch Prinz William (42) online sein Beileid aus. In einer kurzen, aber emotionalen Botschaft würdigte er den Hollywood-Star, dessen Leiche am Mittwoch neben der seiner Frau Betsy Arakawa und der des Familienhundes aufgefunden wurde. "Gene Hackman war ein außergewöhnliches Talent, dessen Vermächtnis noch viele Generationen überdauern wird", schrieb der Brite auf dem offiziellen X-Account der Royals. Für viele Fans dürfte diese Geste eine besondere Bedeutung haben, da sie noch einmal zeigt, wie sehr Genes Werk auch über die Filmwelt hinaus geschätzt wurde.

Bereits in der Vergangenheit zeigte sich William als großer Filmfan. Seine Anteilnahme wurde von Fans und Prominenten gleichermaßen gewürdigt, die ebenfalls ihre Bewunderung für Genes Werk auf verschiedenen Social-Media-Plattformen teilten. Gene galt als einer der prägendsten Schauspieler des 20. Jahrhunderts und hatte im Laufe seiner Karriere zahlreiche Preise gewonnen, darunter auch zwei Oscars. Seit 2004 hatte er sich nahezu vollständig aus dem Rampenlicht zurückgezogen und verbrachte seinen Lebensabend zuletzt in New Mexico.

William hat sich in den letzten Jahren mehrfach für die britische Filmindustrie eingesetzt, oft gemeinsam mit seiner Frau Prinzessin Kate (43). So engagierte er sich bei verschiedenen Filmveranstaltungen und Preisverleihungen wie beispielsweise den BAFTA Awards, die als britisches Gegenstück zu den Oscars gelten. 2010 wurde William zum Präsidenten der Akademie ernannt und hat diese Position bis heute inne. Dass der Prinz einem Hollywood-Giganten wie Gene nun die letzte Ehre erweist, ist nicht nur ein Zeichen seines Interesses an der Filmkunst, sondern auch eine Erinnerung, dass besondere Künstler auch durchaus königliche Fans haben.

Getty Images Gene Hackman und seine Frau Betsy Arakawa im Januar 2003

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William, November 2023