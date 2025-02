Neue Details im Todesfall von Gene Hackman und seiner Frau

Erst vor wenigen Stunden wurde der bislang noch mysteriöse Tod von Gene Hackman (✝95) und seiner Frau Betsy Arakawa bekannt. Der Hollywood-Star und die Pianistin wurden leblos in ihrem Zuhause in Santa Fe, New Mexico, aufgefunden. Auch ihr Hund starb. Aktuell ist noch unklar, wie und warum alle drei ums Leben kamen. Die zuständige Polizei scheint diesbezüglich jedoch in alle Richtungen zu ermitteln. So berichtete der Sheriff von Santa Fe, Adan Mendoza, nun gegenüber TMZ, dass an Gene und Betsys Leichen keine sichtbaren Spuren eines Traumas durch Gewalteinwirkung festgestellt werden konnten. Dennoch schließt er einen Doppelmord nicht aus. Möglich seien auch Suizid oder dass alle drei eines natürlichen Todes starben.

Ob es aktuell bereits Hinweise auf einen möglichen Doppelmord gibt, klärte Adan bisher nicht auf. Allerdings liege schon ein Durchsuchungsbefehl bereit, um das Haus des Schauspielers genauer untersuchen zu können. Zudem erklärte der Sheriff dem Magazin, dass Gene und Betsy bereits einen Tag tot waren, ehe sie entdeckt wurden. Weiter heißt es, dass das Paar drei Hunde besaß – während einer der Vierbeiner tot ist, sind die zwei anderen noch am Leben. Aktuell sei es aber noch zu früh, um Genaueres zu den Todesumständen des Ehepaars und ihres Hundes zu sagen.

Gene galt in Hollywood als absolute Legende – er wirkte in zahlreichen Streifen mit und galt als hochgeschätzt. Für den Thriller "French Connection – Brennpunkt Brooklyn" sowie den Western "Erbarmungslos" wurde er 1972 und 1993 mit einem Oscar belohnt. 2004 beendete Gene allerdings seine aktive Karriere und lebte zurückgezogen mit seiner zweiten Frau Betsy. Die beiden waren seit 1991 verheiratet und galten als ein Herz und eine Seele.

Anzeige Anzeige

Getty Images Gene Hackman bei den Academy Awards, 1989

Anzeige Anzeige

Getty Images Gene Hackman auf der Premiere von "The Royal Tenenbaums", 2001

Anzeige Anzeige