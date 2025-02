Seine Freundin? Gigi Birofio urlaubt mit hübscher Blondine

Schon seit einigen Tagen brodelt die Gerüchteküche um Luigi Birofio (25). Aktuell verbringt der Realitystar einen erholsamen Urlaub mit einer Influencerin. Anstatt die hübsche Blondine vor seinen Fans zu verstecken, teilt der Ex-Dschungelcamp-Kandidat fleißig Fotos von der gemeinsamen Reise: In seiner Instagram-Story ist ein Bild der beiden zu sehen, wie sie sich umarmen. Ein Clip zeigt seine Begleitung wiederum an einem Schießstand und auf einem weiteren Schnappschuss genießt Gigi ein leckeres Dinner mit der unbekannten Frau, die nur ein Hemd trägt.

Ob es sich bei der Lady, die auf der Social-Media-Plattform als vycz bekannt ist, etwa um die neue Partnerin an Gigis Seite handelt? Dazu äußerte sich der Ex on the Beach-Teilnehmer bisher nicht öffentlich. Sie selbst untermalt jedoch eines der Fotos der beiden mit einem Emoji, das zwei Herzen zeigt. Für eine Beziehung sprechen neben den Aufnahmen aus dem gemeinsamen Urlaub außerdem ein paar leidenschaftliche Kussfotos, die seine vermeintliche Freundin vor wenigen Tagen in ihrer Story veröffentlichte.

Zuletzt wurde Gigi mit Realitystar Sandra Janina (25) in Verbindung gebracht. Die TV-Bekanntheiten bandelten bei Love Island VIP an. Lange hielt das Glück der beiden jedoch nicht an, wie der Deutsch-Italiener gegenüber Bild klarstellte. "Wir sind nicht mehr zusammen. Das lag an mir. Ich weiß auch nicht, wie ich das erklären soll. Ich bin nach der Zeit bei 'Love Island' mal wieder in mein Partyleben abgedriftet." Ob das noch immer der Fall ist oder Gigi mittlerweile eine neue Liebe gefunden hat, bleibt aktuell offen.

Instagram / gigibirofio Influencerin Vycz, Februar 2025

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina, Realitystar

