Knutschfotos und Rosen: Ist das Gigi Birofios neue Freundin?

Na­nu, wen küsst Luigi Birofio (25) denn hier? Der Reality-TV-Star, der in den vergangenen Jahren von Datingshow zu Datingshow hüpfte und die Herzen von zahlreichen Damen brach, scheint frisch verliebt zu sein. Eine unbekannte Influencerin namens Vycz teilt vielsagende Fotos in ihrer Instagram-Story. Während eine Aufnahme zwei riesige Rosensträuße zeigt, zeigt ein weiterer Schnappschuss eine Aufnahme aus einer Fotobox. Der Fotoauszug zeigt Luigi und die blonde Dame sichtlich vertraut beim Turteln.

Ob Gigi die Unbekannte schon bald als seine neue Freundin vorstellen wird? Zuletzt wurde der 25-Jährige mit der Reality-TV-Bekanntheit Sandra Janina (25) in Verbindung gebracht. Die beiden lernten sich bei Love Island VIP kennen und sprachen schnell von der großen Liebe. Nach der Show wurde allerdings kein Paar aus ihnen. "Wir sind nicht mehr zusammen. Das lag an mir. Ich weiß auch nicht, wie ich das erklären soll. Ich bin nach der Zeit bei 'Love Island' mal wieder in mein Partyleben abgedriftet", erklärte Gigi im September gegenüber Bild.

Eine neue Freundin würde allerdings gut in Gigis Pläne passen: Im Herbst verkündete der Tattooliebhaber im Gespräch mit Bild, schon bald eine Familie gründen zu wollen. "Ich hätte voll gerne eine kleine Tochter. Am liebsten würde ich schon nächstes Jahr Papa werden. Aber dafür fehlt mir noch die passende Frau." Vielleicht hat er diese ja jetzt gefunden…

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio im Juli 2023

RTL Luigi Birofio, Kandidat im Allstars-Dschungelcamp 2024

