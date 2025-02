Auch Sarah Michelle Gellar erinnert an Michelle Trachtenberg

Hollywood trauert um Michelle Trachtenberg (✝39). Die Schauspielerin, bekannt aus Serien wie Buffy – Im Bann der Dämonen und Gossip Girl, wurde am 26. Februar leblos in ihrem Zuhause aufgefunden. Die Nachricht über ihren plötzlichen Tod hat Freunde, Fans und Weggefährten zutiefst erschüttert. So auch ihre langjährige Schauspielkollegin Sarah Michelle Gellar (47), die in "Buffy" ihre große Schwester verkörperte. Auf Instagram verabschiedet sie sich mit emotionalen Worten von Michelle: "Michelle, hör mir zu. Hör mir zu. Ich liebe dich. Ich werde dich immer lieben. Das Schwerste in dieser Welt ist, in ihr zu leben. Ich werde tapfer sein. Ich werde leben... für dich."

Auch ihre Co-Stars aus "Gossip Girl" haben ihre Trauer um die verstorbene Schauspielerin in den sozialen Medien zum Ausdruck gebracht. "So traurig, vom Tod von Michelle zu hören. Betet für sie", schrieb Ed Westwick (37), in der Serie bekannt als Chuck Bass, unter ein Bild, das Michelle in ihrer Rolle als Georgina Sparks zeigte. Auch Blake Lively (37), die in "Gossip Girl" Serena van der Woodsen verkörperte, erinnerte mit einem Bild vom Set an ihre Serienkollegin und zollte ihr Tribut: "Man wusste, wenn sie einen Raum betrat, weil sich sofort die Stimmung veränderte. Alles, was sie tat, tat sie mit 200 %. [...] Sie war großartig und mutig und ganz klar einfach sie selbst."

Michelle wurde am Mittwochmorgen von ihrer Mutter Lana in ihrer Wohnung in Manhattan leblos aufgefunden. Bislang ist die Ursache für den Tod der Schauspielerin noch nicht final geklärt. Jedoch soll sich Michelle vor ihrem Ableben einer Lebertransplantation unterzogen – und vermutlich zuletzt mit den Komplikationen zu kämpfen gehabt haben. Dass die 39-Jährige kurz vor ihrem Tod in einer schlechten körperlichen Verfassung gewesen sein soll, bestätigte auch ein Augenzeuge gegenüber Daily Mail. Der Kellner soll sie vor wenigen Tagen in einem Restaurant in SoHo bedient haben. "Sie sah wirklich ungesund aus, sehr kränklich", erinnerte sich der Angestellte.

Getty Images Blake Lively und Michelle Trachtenberg mit dem Cast von "Gossip Girl", 2010

Instagram / michelletrachtenberg Michelle Trachtenberg, Februar 2025