Michelle Trachtenberg sah vor ihrem Tod "sehr ungesund" aus

Michelle Trachtenberg (✝39) wurde am Mittwochmorgen leblos in ihrer Wohnung in New York aufgefunden. Die Schauspielerin soll zuletzt mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt haben. Dies scheint nun auch ein Augenzeuge zu bestätigen. Ein Kellner berichtete gegenüber Daily Mail, dass die Gossip Girl-Bekanntheit wenige Tage vor ihrem Tod mit einer Freundin in seinem Restaurant in SoHo gewesen sei. "Sie sah wirklich ungesund aus, sehr kränklich", erzählte der Angestellte und fügte hinzu: "Sie war dünn, geradezu winzig, sie konnte die Treppe nicht hinuntergehen. Sie war nicht gut gelaunt und machte nicht den besten Eindruck."

Berichten zufolge soll sich der einstige Kinderstar vor Kurzem einer Lebertransplantation unterzogen haben. Auch Rosie O'Donnell (62), mit der Michelle als Kind den Film "Harriet, die kleine Detektivin" gedreht hatte, wies in einem Gespräch mit Us Weekly darauf hin, dass es der 39-Jährigen nicht gut gegangen sei: "Ich habe sie sehr geliebt. Sie hat in den letzten Jahren gekämpft. Ich wünschte, ich hätte helfen können."

Die Fans der Seriendarstellerin reagierten auf die Nachricht ihres Todes sehr bestürzt. Auch ihre Schauspielkollegen drücken im Netz ihre Trauer aus. "Michelle war einzigartig. Ich erinnere mich daran, wie sie zum ersten Mal ans Set kam und es einfach absolut in Besitz nahm. Sie war eine Naturgewalt und einfach so unfassbar lustig und faszinierend", schrieb Chace Crawford (39), der als Nate Archibald in "Gossip Girl" zu sehen war, auf Instagram.

Getty Images Rosie O'Donell und Michelle Trachtenberg, 1996

Getty Images Chace Crawford, Hollywoodstar