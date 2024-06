So süß strahlt Blac Chyna mit ihren Kids bei Saloneröffnung!

Angela Renée White, auch bekannt als Blac Chyna (36), ist zweifache Mama: Mit Rapper Tyga (34) bekam das Model Sohn King Cairo (11) und mit Robert Kardashian (37) Tochter Dream (7). Und genau diese beiden Kids leisten ihr jetzt die schönste Gesellschaft! Bei der Eröffnung ihres Hearts Pure Salons in Los Angeles posiert die kleine Familie für süße Schnappschüsse und ist dabei farblich auch noch perfekt aufeinander abgestimmt. Während Angela ein rosafarbenes Minikleid in Blütenoptik trägt, glänzt King in einem weißen Look bestehend aus Sakko-Weste, Hemd, Anzughose und Sneakern sowie einer silberfarbenen Krawatte. Dream ist in ein rosafarbenes Kleid mit Rüschen und pinke Ballerinas mit glitzernden Schleifen gekleidet.

Doch nicht nur Angelas Sprösslinge sind bei der Eröffnung anwesend, auch ihr Freund Derrick Milano (30) unterstützt seine Partnerin an ihrem besonderen Tag. Doch damit nicht genug – der Songwriter ist dazu ebenfalls farblich an das Outfit der Reality-TV-Bekanntheit angepasst! Er trägt ein braunes Set, bestehend aus einer Jacke und einer Hose mit rosafarbenem Muster, während das Paar Seite an Seite für Fotos strahlt und einen glücklichen Eindruck macht.

Wie gut es zwischen den beiden läuft, bewies Angela erst kürzlich im Netz. Dort machte sie Derrick nämlich eine süße Liebeserklärung zu ihrem einjährigen Jubiläum. Sie veröffentlichte einen süßen Videozusammenschnitt auf Instagram und schrieb dazu: "Alles Gute zum ersten Jahrestag! Ich blicke zurück auf ein Jahr purer Magie und Freude mit dir, mein liebster Derrick. Deine Liebe, Unterstützung und Freundschaft haben mein Leben mit Licht und Wärme erfüllt." Sie erklärte, durch ihn gelernt zu haben, was wahre Liebe bedeutet. "Auf unzählige weitere Jahre der Liebe und Zweisamkeit. Ich werde dich immer in Ehren halten", schloss sie ihren Beitrag ab.

