Tatsächlich! Chloe Ferry und Ex sind viertes Mal zusammen

Es ist ein ständiges Hin und Her. In Sachen Liebe hat Chloe Ferry (28) in der Vergangenheit nicht wirklich Glück gehabt. Zuletzt war sie in einer turbulenten On-off-Beziehung mit Johnny Wilbo. Im Dezember 2022 schien es so, als würde die Ex on the Beach-UK-Bekanntheit wegen seiner Untreue endgültig den Schlussstrich ziehen – Fehlanzeige, wie sich jetzt herausstellt: Chloe und Johnny geben ihrer Liebe offenbar noch eine Chance!

Das machen nun aktuelle Paparazzi-Schnappschüsse, die The Sun vorliegen, deutlich. Darauf turteln die 27-Jährige und ihr einstiger Verflossener in einem gemeinsamen Thailand-Urlaub nämlich, was das Zeug hält: Eng umschlungen und ganz vertraut trägt er Chloe durchs Meer – inniger Kuss inklusive. Scheint also so, als könnten die beiden einfach nicht ohneeinander!

Indizien für ein Liebes-Comeback gab es bereits Anfang des Jahres. Demnach wurden die beiden zusammen auf einer Party von Charlotte Crosby (33) gesehen. "Chloe geht es mit Johnny langsam an. Sie kann ihre Gefühle für ihn nicht unterdrücken", berichtete ein Insider gegenüber dem Newsportal und fügte hinzu: "Johnny setzt alles daran, Chloe zurückzugewinnen."

Anzeige

Instagram / chloegshore1 Chloe Ferry im Januar 2023

Anzeige

Instagram / chloegshore1 Chloe Ferry, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / chloegshore1 Chloe Ferry, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de