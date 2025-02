Coupleontour-Ina rechtfertigt sich für mitgenommenes Äußeres

Ina (28) von Coupleontour macht gerade eine schwere Zeit durch. Ihrer geliebten Mutter geht es momentan nicht gut, was wohl auf ihre Krebserkrankung zurückzuführen ist und die Influencerin zunehmend belastet. Das scheint sich auch auf ihr Äußeres auszuwirken, denn Ina bekommt zahlreiche Nachrichten von Followern, die sich nach ihr erkundigen. In ihrer Instagram-Story antwortet sie: "Ich schlafe aktuell kaum und weine viel. Ich will mich nicht beschweren, aber die Zeit verlangt nur gerade viel von mir ab."

Hinzu komme, dass Ina in der aktuellen Situation gern mehr für ihre Mama da wäre. "Ich mache mir selbst nur so Vorwürfe, dass ich nicht fitter bin, um noch mehr tun zu können. Beziehungsweise wünschte ich, dass es mir weniger zusetzt, um mehr da sein zu können", ärgert sich die Content Creatorin im Netz.

Erst vor wenigen Tagen gab Ina ein Update zum Gesundheitszustand ihrer Mama. "Sie wurde vor ein paar Tagen aus der Klinik entlassen und wir hofften, dass soweit alles okay ist. Dem ist leider nicht so, weil es ihr vorhin so schlecht ging, dass sie leider wieder eingeliefert wurde", berichtete die 28-Jährige. Ihre Mutter ist an Lungenkrebs erkrankt und wurde Anfang Februar aufgrund einer Lungenembolie ins Krankenhaus eingeliefert.

Anzeige Anzeige

Instagram / inaontour Coupleontour-Ina und ihre Mutter, Mai 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / inaontour Inaontour und ihre Mama, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Ina darüber spricht, warum sie so fertig aussieht? Ich finde es gut, dass sie transparent und ehrlich ist. Ich finde nicht, dass sie sich dafür überhaupt rechtfertigen muss. Ergebnis anzeigen