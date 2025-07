Travis Kelce kümmerte sich um Taylors Vater nach Herz-OP

Travis Kelce (35) hat mehr als nur Herz gezeigt, als es darauf ankam: Nach einer großen Herzoperation von Scott Swift, dem Vater seiner Freundin Taylor Swift (35), hat der NFL-Star die Rolle des fürsorglichen Unterstützers übernommen. Laut einem Insider kümmerte sich der 35-Jährige ganz besonders um Taylor, indem er darauf achtete, dass sie regelmäßig isst und sogar Essen liefern ließ. Doch damit nicht genug, denn auch direkt mit Scott stand Travis in Kontakt und half tatkräftig, wo er nur konnte. "Er hat absolut alles richtig gemacht", so die Quelle gegenüber Daily Mail weiter. Das Paar, das sich offenbar bereits tief ineinander verliebt hatte, scheint nun noch unzertrennlicher.

Die Operation von Scott war ein sogenannter Fünffach-Bypass, bei dem der Blutfluss des Herzens durch neue Gefäßbahnen verbessert wird. Wie Taylors Sprecher bestätigte, war die OP nicht infolge eines Herzinfarkts nötig, sondern aufgrund anderer gesundheitlicher Faktoren. Die Sängerin begleitete ihren Vater während des gesamten Prozesses und wurde von ihrer Familie, darunter ihrem Bruder Austin Swift und ihrer Mutter Andrea Swift, unterstützt. Mittlerweile wird berichtet, dass Scott sich auf dem Weg der Besserung befindet und sich großartig fühlt, was seiner Familie und seinen Freunden große Erleichterung bringt.

Travis, der für sein Team, die Kansas City Chiefs, auf dem Spielfeld glänzt, bewies auch abseits des Stadions seine starke Schulter. Schon in der Vergangenheit ist er als loyaler und fürsorglicher Charakter bekannt geworden, besonders auch durch seine enge Beziehung zu seinem Bruder Jason Kelce (37). In deren gemeinsamen Podcast zeigt Travis regelmäßig eine humorvolle Seite, die ihn bei Fans beliebt macht. Die enge Bindung innerhalb der Kelce-Familie lässt vermuten, dass Fürsorge schon immer eine wichtige Rolle in seinem Leben spielte – nun hat Travis offenbar nicht nur Taylor, sondern auch ihre Familie überzeugen können.

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, Januar 2025

Getty Images Taylor Swift mit ihrem Vater Scott im April 2015

Getty Images Jason Kelce und Travis Kelce beim Amazon 2025 Upfront in New York