Travis Kelces Bruder lobt ihn als Onkel und besten Freund

Jason Kelce (37) hat in einem emotionalen Statement seinen jüngeren Bruder Travis Kelce (35) als seinen "besten Freund auf der Welt" bezeichnet. Während eines Auftritts beim Celebrity-Golfturnier in Lake Tahoe erklärte der ehemalige NFL-Star in einem Interview mit Starcade Media: "Jetzt, mit dem Podcast, sprechen wir mehr miteinander als je zuvor. Wir haben uns schon als Kinder geliebt. Und wir lieben uns immer noch." Die beiden Brüder, die seit 2022 den Podcast "New Heights" hosten, wurden bei dem Turnier von ihrem Vater Ed Kelce begleitet.

Jason, der mit seiner Frau Kylie Kelce (33) vier Töchter hat, lobte seinen Bruder zudem als "großartigen Onkel". Früher sei er als älterer Bruder eher in einer beschützenden Rolle gewesen, jetzt aber sei ihre Bindung "auf Augenhöhe". In ihrem wöchentlichen Podcast sprechen die Brüder nicht nur über Football, sondern teilen auch Familiengeschichten und humorvolle Einblicke in ihr Leben – ein Konzept, das sowohl Fans als auch ihre Familien begeistert.

Ihre Mutter Donna Kelce (72) betonte in einem Interview mit dem Magazin People ebenfalls, wie sehr Travis seine Rolle als Onkel liebe. "Er liebt Kinder, Punkt", erklärte sie. Beide Brüder teilen eine lebensfrohe und herzliche Persönlichkeit, die auch bei öffentlichen Auftritten spürbar ist. So sorgten sie bei einer Veranstaltung während des Golfturniers mit einer Karaoke-Version von Bob Segers "Old Time Rock and Roll" für Begeisterung.

Getty Images Jason Kelce und Travis Kelce beim Amazon 2025 Upfront in New York

Getty Images Jason Kelce und Travis Kelce, Juli 2024

Getty Images Donna Kelce mit ihren Söhnen Jason und Travis Kelce beim Super Bowl 2023