Deutet NFL-Star Travis Kelce etwa mögliches Karriereende an?

Nach dem überraschenden 40:22-Aus gegen die Philadelphia Eagles im Super Bowl haben Patrick Mahomes (29) und Travis Kelce (35) vom Team der Kansas City Chiefs einen emotionalen Moment auf dem Spielfeld geteilt. In einem Video, das die NFL auf X veröffentlichte, geht Patrick auf Travis zu und sagt: "Ich liebe dich, Bruder." Die beiden umarmen sich innig, woraufhin Travis erwidert: "Für immer, Kumpel. Das weißt du." Doch damit nicht genug: Der erfahrene Tight End fügt hinzu, dass er Patrick "viel schulde" für alles, was dieser für ihn getan habe. Die Szene sorgt bei den Fans für viele Spekulationen – ist das möglicherweise Travis' letzte NFL-Saison gewesen?

Im Podcast "New Heights", den Travis mit seinem Bruder Jason Kelce (37) moderiert, äußert sich der 35-Jährige zu den Gerüchten über einen möglichen Rücktritt. "Ich weiß, dass alle wissen wollen, wie es weitergeht, aber ich treffe jetzt keine großen Entscheidungen", sagt Travis in der aktuellen Folge. Er plane, sich Zeit zu nehmen, um die nächsten Schritte zu überdenken. Dabei betont er, nicht halbherzig zurückkehren zu wollen: "Wenn ich weitermache, dann bin ich voll dabei – meinen Teamkameraden schulde ich das." Auch das Super-Bowl-Aus spiele eine Rolle: Laut Travis gehe es nach der Niederlage nun vor allem darum, füreinander da zu sein und als Mannschaft zu wachsen. Trotz der Spekulationen macht er keine konkreten Andeutungen zu einem möglichen Karriereende.

Travis und Patrick, dem Star-Quarterback der Chiefs, verbindet eine besonders enge Beziehung. Seit 2013 spielen die beiden zusammen und haben mit drei Super-Bowl-Titeln einen festen Platz in der NFL-Geschichte. Patrick lobte seinen Freund nach dem Super Bowl. "Er hat diesem Team und der NFL so viel gegeben. Und es war eine große Freude, mit ihm zu arbeiten, nicht nur für mich, sondern auch für die Leute, die ihm zuschauen", sagte er in einem Video auf X und fügte hinzu: "Er weiß, dass noch viel Football in ihm steckt." So bleibt abzuwarten, ob Travis weitermacht – eines scheint jedoch sicher: Die Verbindung zwischen den beiden Chiefs-Stars wird Bestand haben.

Getty Images Travis Kelce und Patrick Mahomes, 2024

Getty Images Patrick Mahomes, NFL-Star

