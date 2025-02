Nach Lästerei: "Make Love, Fake Love"-Kevin verwöhnt Karina

In der neunten Folge Make Love, Fake Love geht es wie immer heiß zur Sache – richtig zum Zug kommen diesmal allerdings nur Maurice und Kevin. Obwohl die beiden in den vergangenen Folgen heftig über Single-Lady Karina Wagner (28) hergezogen haben, kann sie einfach nicht die Finger von ihnen lassen. Bei einer Poolparty mit versammelter Mannschaft schafft Kevin es sogar, die Beauty für einige Momente zu entführen. In Karinas privatem Abteil der Villa machen es sich die beiden auf der großen Sommerliege bequem – dabei beschwert sich Karina, dass ihr das Bein eingeschlafen sei. Für Kevin ist das die Chance! "Kein Problem, das massieren wir dir frei, wenn ich darf", meint er und macht sich gleich ans Werk. Allerdings interessiert ihn Karinas eingeschlafenes Bein eher wenig – mit Öl bewaffnet massiert er ihr den Rücken.

Dabei kniet er über der auf dem Bauch liegenden Reality-Bekanntheit und öffnet ihr langsam das Bikinioberteil. Er macht seine Arbeit anscheinend richtig gut, denn im Einzelinterview schwärmt Karina danach: "Es hat sich einfach richtig gut angefühlt. Das war schon sehr schön." Während sich Karina von Kevin verwöhnen lässt, bricht für eine andere Dame die Welt zusammen. Denn was Karina nicht weiß: Kevin ist einer der vergebenen Kandidaten. Seine Freundin Paula sitzt mit den anderen geheimen Partnerinnen vor dem Fernseher und beobachtet genau diese Szenen mit versteinerter Miene. Als Ihr Freund dann auch noch offen über Karinas Vorlieben im Bett quatscht und sie abschließend innig küsst, wird es ihr zu viel. "Das trifft einen schon immer wieder", gibt sie enttäuscht zu.

Aber eigentlich ist es für Paula und Kevin sehr gut, dass Karina so auf Kevin steht. Das ist immerhin das Spiel und Kevin will ganz offensichtlich gewinnen. Außerdem hatte er sich in der Vergangenheit schon den einen oder anderen Patzer erlaubt – und muss diese nun wieder ausbaden. In Folge acht wurde Karina nämlich gesteckt, dass Kevin ihr Schlafzimmer als "Laufhaus" bezeichnet hatte und abwertend meinte, die Männer seien für sie ein All-You-Can-Eat-Buffet. Das hatte die ehemalige Bachelor-Kandidatin tief getroffen. "Das ist wie ein Schlag ins Gesicht", hatte sie damals zugegeben. Mit seiner Massage-Aktion scheint Kev sich allerdings endgültig wieder auf Karinas Seite geschlagen zu haben.

"Make Love, Fake Love" – läuft seit dem 2. Januar, immer donnerstags auf RTL+.

RTL / Kevin Römmer-Kulakow Karina Wagner bei "Make Love, Fake Love"

RTL Die "Make Love, Fake Love"-Freundinnen Paula, Smilla und Miriam

