P. Diddy wird wegen weiterer "Freak-Off"-Party angeklagt

Sean "Diddy" Combs (55), der seit Herbst letzten Jahres in Untersuchungshaft sitzt, sieht sich erneut schweren Anschuldigungen ausgesetzt. Ein weiterer Mann, der bisher anonym bleiben möchte, hat gegen den ehemaligen Rapper Klage eingereicht und beschuldigt ihn des sexuellen Missbrauchs. Wie TMZ berichtet, soll sich der Vorfall 2012 im Intercontinental Hotel in New York ereignet haben. Damals sei der Mann in Florida als Escort-Boy tätig gewesen und für eine "Freak-Off"-Party mit Diddy und einer weiblichen Begleitung engagiert worden. In der Klage heißt es, der Rapper habe den Sexarbeiter unter Drogen gesetzt und zu erniedrigenden sexuellen Handlungen gezwungen.

Zunächst sei der Kläger freundlich von Diddy und einer Dame im Hotelzimmer empfangen worden, doch die Stimmung habe sich rasant verändert. Entweder über eine mit Drogen präparierte Flasche Wasser oder über ein damit versetztes Babyöl sei er betäubt worden, sodass er die Kontrolle über sich selbst verlor. Diddy habe ihn aufgefordert, die Frau stundenlang oral zu befriedigen und erniedrigende sexuelle Handlungen an ihr vorzunehmen. Als er versuchte, sich zu entziehen, habe Diddy ihm Gewalt angedroht und auf die 1996 erschossene Rap-Legende Tupac Shakur (✝25) verwiesen. "Wenn ich sogar Tupac erwische – was glaubst du denn, was dir passieren kann?", soll er gesagt haben.

In einer Stellungnahme gegenüber TMZ wiesen Diddys Anwälte die Anschuldigungen gewohnt entschieden zurück und betonten, dass ihr Mandant niemals jemanden – weder Mann noch Frau – sexuell angegriffen oder in irgendeiner Weise sexuell ausgebeutet habe. Sie unterstrichen, dass Diddy weiterhin an den Wahrheitsfindungsprozess vor Gericht glaube und überzeugt davon sei, die Vorwürfe widerlegen zu können. Es bleibt abzuwarten, wie sich der Fall weiterentwickelt, denn Diddy wurde in den vergangenen Monaten immer wieder Beschuldigter ähnlicher Behauptungen.

Getty Images P. Diddy im Jahr 2016

ZUMAPRESS.com / MEGA P. Diddy in New York, September 2023