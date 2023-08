Nach OP: Harald Glööckler zeigt stolz seine pralle Oberweite

Harald Glööckler (58) zeigt, was er hat! Der Modeschöpfer war längere Zeit mit seiner Oberweite unzufrieden. Der Grund: Sie war ihm nicht männlich genug. Deswegen hatte sich der Designer im April an der Taille und am Bauch Fett absaugen lassen, um damit anschließend seine Brust wieder aufzubauen. Abgesehen von einer Nebenwirkung war er mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Nun zeigt Harald voller Stolz sein neues Dekolleté!

Prall, stählern und männlich! Auf aktuellen Fotos, die Bild vorliegen, stellt der 58-Jährige seine neue Brust zur Schau. Zweimal 450 Gramm Fett haben seine Oberweite wieder in die gewünschte Form gebracht. Im Interview mit dem Newsportal verrät Harald: "Ich bin sehr zufrieden und glücklich mit meiner neuen Brust. Das Ergebnis ist perfekt! Am Anfang konnte ich kaum die Hände von mir lassen."

Ob es mit dem neuen Vorbau auch wieder in der Liebe klappen könnte? Nach der überraschenden Trennung von seinem langjährigen Noch-Ehemann Dieter Schroth (74) ist die Mode-Ikone aktuell wieder auf dem Single-Markt. Allerdings stellt Harald im Gespräch klar: "Meine neue Brust gehört vorerst nur mir."

Instagram / haraldgloeoeckler_official Harald Glööckler, Reality-TV-Star

Getty Images Harald Glööckler, Modeschöpfer

Getty Images Harald Glööckler, Modedesigner

