Dieser KDRS-Kandidat muss in Folge sieben die Koffer packen

Auch in Folge sieben muss wieder ein Kampf der Realitystars-Kandidat die Staffel verlassen. Dank Stephen Dürr (50) waren zuvor vier Kandidaten nominiert: Giuliana Farfalla (29), Can Kaplan, Dennis Lodi und Anouschka Renzi (60). Allerdings bekamen sie noch einmal die Chance, sich mit dem Sieg in einem Safety-Spiel vor dem Exit zu schützen: Und Giuliana war erfolgreich! Obwohl sie und Tara die Challenge nur zu zweit bestritten, weil Stephen sich kurzfristig weigerte, für sie zu spielen, konnte sie gewinnen. Das Model war somit von der Nominierungsliste gestrichen.

Übrig waren also nur noch Dennis, Can und Anouschka – und einer der drei übrigen Nominierten musste "Kampf der Realitystars" in der siebten Stunde der Wahrheit sicher verlassen. Nachdem der Großteil der Teilnehmer seine Nominierungsstimme abgegeben hatte, war eindeutig, dass Dennis Lodi bleiben darf. Der Make Love, Fake Love-Star wurde nicht von einem seiner Mitstreiter gewählt. Die Entscheidung fiel also zwischen Can und Anouschka.

Martin Angelo (31) hat die entscheidende Stimme – und der einstige Prince Charming-Teilnehmer verteilt seine Münze an Anouschka. Die Schauspielerin muss die Show somit erneut verlassen. Doch dass sie wieder rausgewählt wurde, schmerzte sie anscheinend weniger als der Verrat, den sie durch ihren KDRS-Liebling Dennis erfuhr. Der Realitystar verteilte seine Münze nämlich ebenfalls an Anouschka, obwohl die zwei sich in der Sendung bestens verstanden. "Ich bin von Dennis so enttäuscht", lauteten die letzten Worte der ehemaligen Dschungelcamperin. Dennis bekam dieses Mal nicht einmal eine richtige Verabschiedung – was ihm, seinem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, eindeutig das Herz gebrochen haben wird.

RTLZWEI Der "Kampf der Realitystars"-Cast in Folge sieben

RTLZWEI Anouschka Renzi, "Kampf der Realitystars"-Teilnehmerin Staffel sechs

RTLZWEI Anouschka Renzi und Dennis Lodi bei "Kampf der Realitystars" Staffel sechs