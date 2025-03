New-York-Dolls-Star David Johansen mit 75 Jahren gestorben

David Johansen, der Frontmann der legendären Punk-Band New York Dolls, ist im Alter von 75 Jahren gestorben. Wie seine Stieftochter Leah Hennessey gegenüber The New York Times bestätigt, verstarb der Musiker am vergangenen Freitag, dem 28. Februar, in seinem Zuhause in New York City. Erst vor wenigen Wochen hatte die Familie bekannt gemacht, dass der Musiker seit vielen Jahren gegen eine Krebserkrankung kämpfte. Zuletzt war sein gesundheitlicher Zustand auch noch durch einen Unfall Ende 2022, bei dem er sich den Rücken brach, zusätzlich erschwert worden.

David hatte bereits seit zehn Jahren mit Krebs zu kämpfen gehabt – vor fünf Jahren habe sich die Krankheit weiter ausgebreitet und ein Hirntumor sei gefunden worden. Seitdem habe es immer wieder Komplikationen gegeben. Ein schwerer Sturz im Jahr 2022, bei dem er sich den Rücken brach, habe seinen Zustand noch weiter belastet – er habe bis zum Schluss wohl noch unter den Folgen des Sturzes gelitten. Die Familie hatte Davids Erkrankung lange privat gehalten, entschied sich Anfang des Jahres dann doch dazu, öffentlich über seinen Zustand zu sprechen. Der Sänger war während seiner letzten Jahre in intensiver medizinischer Behandlung, die für die Familie zu einer finanziellen Belastung wurde. Um die hohen Kosten stemmen zu können, mussten sie eine Fundraising-Kampagne starten.

David Johansen hinterlässt ein beeindruckendes Vermächtnis in der Musikgeschichte. Mit den New York Dolls legte er in den frühen 1970er-Jahren den Grundstein für die Punk-Szene und erlangte weltweite Anerkennung. Später erfand er sich unter dem Alter Ego Buster Poindexter musikalisch neu und wandte sich in den 2000er-Jahren mit der Band The Harry Smiths dem Blues und Folk zu. Neben seiner Musik war Johansen auch als Schauspieler tätig, etwa in dem Weihnachtsklassiker "Die Geister, die ich rief" an der Seite von Bill Murray (74). Privates hielt David stets aus der Öffentlichkeit heraus, doch seine Liebe zur Musik und seiner Familie war bekannt. Seine Frau Mara, seine Stieftochter und seine fünf Geschwister begleiteten ihn bis zuletzt.

Getty Images David Johansen im Oktober 2022

Getty Images David Johansen in New York im September 2016

