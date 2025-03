Oliver Pocher sucht auf Dating-App nach der großen Liebe

Oliver Pocher (47) sorgt wieder für Schlagzeilen, dieses Mal in Sachen Liebe. Der Comedian verriet in der neuesten Folge seines Podcasts "Die Pochers! Frisch recycelt", dass er sich auf der exklusiven Promi-Dating-App Raya anmelden wolle. Doch bevor es losgehen kann, müsse der 47-Jährige noch auf seine Zulassung warten. "Bei Raya warte ich noch, dass ich angenommen werde", scherzte der Fünffach-Papa. Witzig unterstützte ihn seine Gesprächspartnerin und Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden (41) mit Tipps: "Du brauchst ja Empfehlungen. Dann steigen die Chancen, dass du da angenommen wirst." Oliver setzte sogar einen Aufruf an seine Fans hinterher: "Empfehlt mich!"

Der Entertainer erklärte weiter, dass er neugierig sei, wer tatsächlich auf der Plattform unterwegs ist. "Ich bin gespannt, was da passiert", stellt er lachend klar. Alessandra hakte nach, ob Oliver denn jetzt wieder bereit zum Daten sei. Seine Antwort war eher schwammig, aber mit einem Augenzwinkern versehen: Vielleicht würde er ja bald "mit Billie Eilish (23) zusammen" sein oder "mit Lady Gaga (38) wohnen". Alessandra kommentierte die fantasievollen Aussagen mit einem Lächeln und wies auch darauf hin, dass Stars wie Lewis Hamilton (40) ebenfalls auf der App angemeldet seien. Überraschenderweise offenbarte sie dabei auch, dass Oliver bereits Erfahrungen mit Dating-Apps habe – schließlich lernte er Ex-Frau Amira Aly (32) auf Tinder kennen.

Privat lief es für Oliver Pocher in den letzten Jahren eher holprig, nachdem sowohl seine Ehe mit Alessandra als auch die Beziehung zu Amira gescheitert waren. Trotz ihrer Trennungen bleibt er aber mit beiden Ex-Partnerinnen in regem Kontakt, wie auch die jüngste Podcast-Folge beweist. Dass Alessandra und Oliver sich öffentlich noch so locker unterhalten, ist für Fans immer wieder ein Zeichen, dass die beiden harmonisch miteinander umgehen können. Mit seinen insgesamt fünf Kindern hat der Comedian ohnehin alle Hände voll zu tun – vielleicht findet er ja bald auch in der Liebe wieder ein wenig Glück.

Getty Images Sandy Meyer-Wölden und Oliver Pocher in Baden-Baden, August 2024

ActionPress/AEDT, Andreas Rentz/Getty Images Collage: Amira Aly und Oliver Pocher, Ex-Paar

