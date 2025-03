Schlechte Quoten: Oliver Pocher stichelt gegen Stefan Raab

Oliver Pocher (47) und Stefan Raabs (58) Freundschaft gehört seit einigen Jahren der Vergangenheit an. Was genau zwischen den beiden passiert ist, ist nach wie vor unklar – allem Anschein nach werden sie sich zukünftig nicht mehr zusammenraufen können. Der Comedian nutzt jetzt die verringerte Einschaltquote von Stefans Comebackshow "Du gewinnst hier nicht die Million" als Anlass, erneut gegen seinen TV-Kollegen zu schießen. In seiner Instagram-Story veröffentlicht er mehrere Berichte über die schwache Zuschauerzahl und schreibt dazu: "Und es werden noch weniger werden!"

Der 47-Jährige machte bereits in der Vergangenheit deutlich, kein Fan von Stefans neuen Fernsehprojekten zu sein. Ihm missfällt insbesondere, dass sich der Entertainer dazu entschied, "fast dasselbe wie früher" zu machen, und statt zu ProSieben zurückzukehren, einen Vertrag mit RTL einging. "Ich habe den Eindruck, dass Stefan das nicht aus Leidenschaft, sondern aus purer Zerstörungswut gemacht hat. Es geht gegen seinen alten Sender ProSieben, gegen seine alte Produktionsfirma, es geht gegen seine alte Show TV total", wetterte Olli im Gespräch mit Bild.

Ob die zwei TV-Bekanntheiten ihre Streitigkeiten irgendwann klären können, bleibt abzuwarten. Wie der Ex von Amira Aly (32) aber in seinem Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" erzählte, schien der "Schlag den Raab"-Star bereits genug von den Sticheleien seines einstigen Kumpels zu haben und engagierte einen Anwalt, um Olli davon abzuhalten, sein Privatleben weiter in die Öffentlichkeit zu ziehen. "Er könnte ja auch einfach mal in der Nachbarschaft klingeln und dann klärt man das privat", merkte der Familienvater an und bezeichnete das Verhalten des 58-Jährigen als "unseriös".

Raab Entertainment / RTL / Julia Feldhagen Stefan Raab bei "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab"

Action Press Oliver Pocher, Comedian

