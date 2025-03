Simone Thomallas Neuer ist der Vater dieser Reality-TV-Lady

Simone Thomalla (59) ist wieder vergeben. Der Glückliche ist René, ein 55-jähriger Mitbesitzer einer Baufirma aus Berlin. Nun kommt ein weiteres Detail über den Mann an der Seite der Schauspielerin ans Licht – er hat eine in Reality-TV-Kreisen berühmte Tochter. Wie Bild berichtet, soll es sich dabei um Denise Merten (34) handeln. Und die machte René vor sechs Jahren sogar zum Opa. Gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Pascal Kappés (34) teilt sich die ehemalige Bachelor-Kandidatin den Sohn Ben-Matteo (6).

Denise und René sollen sich sehr nahestehen und ein eingespieltes Vater-Tochter-Duo sein. Gegenüber dem Blatt fand die Influencerin nur schöne Worte über die neue Beziehung ihres Papas mit Simone: "Ich freue mich sehr für die beiden!" Auch die 59-Jährige ist mit ihrer neuen Liebe total glücklich. "René und ich sind sehr glücklich und planen unsere Zukunft miteinander", schwärmte sie gegenüber dem Magazin.

Hinter Simone liegen harte Wochen. Ende Dezember wurde bekannt, dass ihr damaliger Partner Christoph verstorben ist. Der Unternehmer galt zuvor als vermisst und soll ihr einen Abschiedsbrief überlassen haben. "Hi Baby, mein Lieblingsmensch, es tut mir sehr leid, was ich dir hier nun schreibe, leider ist mein Leben so scheiße gelaufen, ich wünschte, ich hätte dich vor 10 Jahren kennengelernt", soll Christoph geschrieben haben.

ActionPress Denise Merten

Getty Images Simone Thomalla, Schauspielerin

