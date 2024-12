Nun Gewissheit: Simone Thomallas vermisster Partner ist tot

Seit einigen Tagen sorgt Simone Thomalla (59) für Aufsehen: Ihr Partner Christoph wurde vermisst. Jetzt hat der TV-Star endlich Gewissheit, was mit seinem Freund passiert ist. Wie Bild berichtet, ist Christoph verstorben. Ein Mitarbeiter des Bestattungsunternehmens bestätigt außerdem, dass der Todestag des 54-Jährigen bereits der 20. Dezember 2024 ist. Angeblich soll der Partner der Leipzigerin sich das Leben genommen haben. Laut dem Blatt soll die Beisetzung Mitte des kommenden Monats stattfinden.

Einige Tage vor Weihnachten lagen der Zeitung einige E-Mails vor, die Christoph angeblich an Simone geschrieben haben soll. "Hi Baby, mein Lieblingsmensch, es tut mir sehr leid, was ich dir hier nun schreibe, leider ist mein Leben so scheiße gelaufen, ich wünschte, ich hätte dich vor 10 Jahren kennengelernt", soll der Gastro-Unternehmer darin geschrieben haben. Kurz danach soll die "Tatort"-Darstellerin einen kurzen SMS-Austausch mit Christoph gehabt haben, in dem er ihr sagte, man könne ihm nicht helfen. Simone selbst hat sich bisher nicht zu ihrem Verlust geäußert.

Es wird gemunkelt, dass Christoph aus Geldsorgen und Scham verschwunden ist. In einem seiner Briefe schrieb er: "Ich habe dich die letzten Wochen belogen, ich habe keinen Job mehr bekommen und kann auch meine Schulden nicht bezahlen." Außerdem sollte er im Dezember bei einem gerichtlichen Termin erscheinen, der jedoch abgesagt wurde. Laut dem Magazin geht es dabei um Betrug und Täuschung von 26 Geschädigten. Der Unternehmer hatte auch eine kriminelle Vergangenheit, weswegen er im Jahr 2022 schon zu einer Freiheitsstrafe von über einem Jahr verurteilt wurde.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Simone Thomalla