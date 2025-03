Ben Affleck sucht eine einfühlsame Frau nach J.Lo-Trennung

Ben Affleck (52) scheint sich nach seiner Scheidung von Jennifer Lopez (55) zurück ins Datingleben zu wagen, doch der Schauspieler geht dabei äußerst vorsichtig vor. Sechs Monate nach der offiziellen Trennung von der Sängerin, mit der er seit 2022 verheiratet war, wolle der Vater von drei Kindern nichts überstürzen, berichtet ein Insider gegenüber OK! Magazine. Besonders wichtig sei ihm, dass potenzielle Partnerinnen Verständnis für die Herausforderungen seines Lebens mitbringen. "Ben möchte keine Frau daten, die nichts über Suchtprobleme weiß", erklärte die Quelle. Der Hollywoodstar, der in der Vergangenheit offen über seine Alkoholabhängigkeit und seine Aufenthalte in Reha-Einrichtungen sprach, sei auf der Suche nach einer Partnerin, die seinen Lebensweg nachvollziehen könne.

Dass der 52-Jährige aus früheren Beziehungen gelernt hat, zeigt sich auch in seinen Überlegungen zur Zukunft. Sein Umgang mit Ex-Frau Jennifer Garner (52), mit der er die Kinder Violet (19), Fin (16) und Samuel (13) teilt, dient ihm offenbar als Orientierung. Sie habe in der Vergangenheit bewiesen, dass sie ihn und seine Probleme wie keine andere verstehe. Gleichzeitig versucht Ben, ein harmonisches Verhältnis zu seinen Kindern aufrechtzuerhalten – auch wenn die Dynamik nach der Trennung von Lopez, die er 2022 heiratete, teils herausfordernd war. Besonders seine Tochter Violet, die mittlerweile in Yale studiert, habe sich zunehmend von ihrer ehemaligen Stiefmutter distanziert. Berichten zufolge fühlte sie sich von Jennifer instrumentalisiert und zog sich zurück, nachdem die beiden mehrfach in der Öffentlichkeit gesehen worden waren.

Violet gilt als äußerst privater Mensch, der sich lieber aus dem Rampenlicht fernhält. Doch die 19-Jährige knüpfte während der turbulenten Phase zwischen ihrem Vater und J.Lo dennoch eigene Verbindungen – etwa zum nahestehenden Kreis der Sängerin. So verbrachte sie Berichten zufolge diesen Sommer Zeit mit ihrer früheren Stiefmutter in den Hamptons und trug dabei ein Kleid von ihr. Trotz der Spannungen versichert sie Jennifer stets, dass ihre Kinder für sie an erster Stelle stehen. Dies zeigt sich auch in ihrer Unterstützung für Violets Entscheidungen, selbst in komplexen Familiensituationen. Ben selbst ist laut Insidern motiviert, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen, und hofft darauf, irgendwann die richtige Frau an seiner Seite zu finden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ben Affleck, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Garner und Ben Affleck, Februar 2013

Anzeige Anzeige

Anzeige